Robert Candelaria (AVP): “Mester traha riba leynan pa proteha tesoronan arkeologico”

Museo Arkeologico Nacional Aruba a organisa un actividad y hopi hende a participa, tabatin 3 bus yen. Miembro di Fraccion di AVP, Parlamentario Robert Candelaria a bishita diferente sitio arkeologico. Aki por a aprecia pinturanan di indjan, barancanan y tambe areanan coba unda a haya cierto restonan di nos pasado.

E bishita di Robert Candelaria na Museo Arkeologico a genera mas interes y a trigger algo cu nan kier haci riba e aspecto legal. Na Aruba tin tesoronan na abundancia den e area arkeologico cu ta splica hopi di nos pasado, pero tambe di region. Mester bin cu leynan cu e Gobierno anterior a cuminsa traha riba dje, pa asina cuminsa pasa cierto proyectonan, a cuminsa pone fundeshinan. Pero mester sigui traha riba dje pa asina proteha e herencia cultural di Aruba.

Tambe pa promove esaki por ehempel den turismo, pero tambe cu muchanan p’e cultura di Aruba haya un luga central. Parlamentario Candelaria a expresa cu nan ta contento cu por traha hunto cu Museo Arkeologico pa por traha riba proyectonan di ley. Asina aki por conserva loke tin aki y pa promove Aruba na un manera diferente.

Raymundo Dijkhoff, hefe di departamento cientifico y hefe interino di Museo Arkeologico Nacional Aruba a haya e bishita di Parlamentario Candelaria uno hopi importante. E tin 18 aña trahando y pushando Aruba haya su legalisacion adecua pa proteccion/preservacion di e herencia cultural arkeologico di Aruba. Preservacion kiermen e cuido y tratamento adecua di e material di e sitionan y areanan arkeologico, banda di esey mester tin e proteccion legal. Leynan mester ta na su luga y actualisa pa asina proteha herencia cultural arkeologico di Aruba y e di tres punto ta e maneho di esaki.

Tin e parti tereste y maritimo, unda cu ambos tin tratado internacional via Hulanda di cual por implementa esakinan cu ley na Aruba. Nunca esaki a pasa y esaki ta nifica cu no tin niun sitio arkeologico, no tin niun artefacto arkeologico na Aruba cu ta proteha. Despues di hopi aña a traha riba esaki pa asina aproba e “wetgevenstrek arkeologie”, desde aña pasa na October no a haci nada, Raymundo Dijkhoff a indica. Tin cu haci hopi cos, pasobra ta diferente ley.

Parlamentario Candelaria a bisa Raymundo Dijkhoff cu educacion y cultura ta traha hunto. “Esaki ta parti di un maneho integral, un maneho inter ministerial pasobra mester di diferente ministerio, di gobierno y henter Aruba”, Raymundo Dijkhoff a expresa. E tabata contento di e presencia di Parlamentario Candelaria pa purba yuda Museo Arkeologico Nacional yega leu.