Robert Candelaria (AVP): Maneho di klapchi no ta cos pa hunga cune

Ta parce cu Minister Andin Bikker no kier cera aña sin comete un otro blunder. Tumamento di decisionnan descabeya a hink’e den hopi problema den 2018 y awo atrobe, faltando algun dia pa aña caba, a alarga e permiso pa tira klapchi cu 1 dia mas. Awor pir tira klapchi te dia 2 di januari. E decision a bin di sorpresa, sin consulta cu e Comision Nacional di Klapchi y ni sikiera a trat’e den Conseho di Minister. Esey ta haci e decision mas cuestionabel y dudoso. Ta interes di ken e Minister aki ta atendiendo anto?

Parlamentario Robert Candelaria di AVP a lamenta e cambio di maneho aki. Como ex miembro di e Comision di Klapchi, e sa di e retonan cu e decision decabeya aki lo causa.

“Ami a forma parti di e Comision di klapchi algun aña pasa, representando Cuerpo Policial. Mi por mira bek riba un tempo productivo y mi ta mira e frutonan di e trabounan di e Comision cu te dia di awe a sigui cu e bon trabou. Algun logro di e tempo aya ta baha e cantidad di container considerablemente di rond di 30 pa rond di 20 pa aña. Esaki ta nifica cu ta warda menos container na Wela cu menos peliger pa accidente y ladronicia. Tambe a reglamenta e tempo aya e dunamento di permiso pa haci esaki mas sigur y asina yuda reduci e cantidad di localidad cu ta bende klapchi di mas o menos 150 na 2002 te na mas o menos 75 na 2017. E distancia entre e luga di bende klapchi y edificionan rondo di dje a wordo aumenta y a reduci e intensidad di klapchi prohibiendo drasticamente e klapchinan cu tabata mas potente y peligroso. Tur esaki a resulta den reduccion consistente di casonan di herido e ultimo añanan. Pero ainda nos no a yega. Cada caso di accident ta di mas cu mester por evita”.

Durante e gobernacion anterior, Gabinete Mike Eman 1 y 2 a haci su maximo esfuerso pa no solamente drecha e maneho relaciona cu benta di klapchi, pero a logra exitosamente cu campañanan nacional di consientisacion riba prevencion di accidentenan cu klapchi. Varios departamento manera entre otro Dienst Openbare Werken (DOW), Directie Volksgezondheid (DVG), Hospital, Cuerpo di Bombero y Cuerpo Policial Aruba a prepara mensahe y/o documentarionan pa comunidad, consientisando riba e peliger y consecuencia di klapchi riba nos isla.

Maneho di klapchi ta cambiando rond mundo. Na Hulanda tambe tin un discucion andando den comunidad y den politica pa sigui busca forma pa combina e celebracion di fin di aña cu klapchi, pero den un forma mas sigur. Tin cuidad cu a prohibi tiramento individual di klapchi completamente, pero e cuidad mes ta organisa un show grandi di klapchi dia 1 di januari pa 12’or ora aña habri.

Aki na Aruba a bira tempo pa bolbe reevalua e maneho di klapchi. Na luga di mira Gobierno den deliberacion cu comunidad y gremionan riba maneho di klapchi, nos tin un Minister ta cambia maneho su so pa permiti tiramento di klapchi un dia mas cu e aña prome. Reaccion logico riba su maneho di un partner di coalicion ta cu no ta di acuerdo cu e maneho aki. Atrobe ta nota diferencia di opinion den coalicion riba un topico asina sensitivo den comunidad. No a discuti esaki den conseho di Minister tampoco.

E decision aki no ta na bienestar di e gran mayoria di nos comunidad cu kier dianan di paz y trankilidad den fin di aña. Hopi hende ta tolera e dianan di klapchi pa motibo cu e ta parti di celebracion cultural, pero pa prolonga dianan di tiramento di klapchi sin motibo cla ta muestra un biaha mas di maneho ad hoc. Banda di hende, tin hopi bestia tambe cu tin hopi molester di klapchi. Nos ta spera cu gobierno reevalua e decision aki y pone e ser humano y nos naturalesa central. Revoca e decision aki y consulta cu pueblo prome cu bin cu cambionan asina den futuro.

Ban percura hunto pa nos tin un temporada dushi pero sigur cu otro. No tuma riesgo pa despues no tin nada pa lamenta. Evita di bebe alcohol excesivo y tira klapchi. No laga muchanan tuma riesgo y mayornan mester tira extra atencion pa e muchanan. Nan mester di guia y supervision. Asina tambe hunto nos ta logra un Aruba mas sigur. Feliz fin di aña y cu Dios bendiciona Aruba ricamente.

Comments

comments