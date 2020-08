Robert Candelaria (AVP): Decisionnan den Gobierno ta mes sospechoso cu e kehonan

Ultimo dianan a tuma nota cu, anticipando yegada di Minister Marisol Lopez-Tromp, cu mesora a start “paniek voetbal” den seno di gobernacion. Nan decisionnan, hopi cuestionabel, ta asina sospechoso cu nan mes ta laga hende pensa cu e kehonan cu tin awo riba mesa mester por ta berdad. “Den mi trabou anterior di Polis recherche, un principio cu nos semper tabatin ta e maneho di follow the money y esey den e caso aki obviamente no ta saliendo na fabor di Gabinete Wever-Croes”, asina Robert Candelaria, parlamentario di e fraccion di AVP a duna di conoce.

Ultimo dianan ta scuchando tur caminda cu tin rabiamento pisa den coalicion y cu MEP ta cla pa tuma e cartera di infrastructura over. Ey mester regla decisionnan den “Port City” pa regla terenonan pendiente pa traha hotel, condominio, shopping malls y mas. Tin cuestion di kita pida tereno di Port City pa pasa pa sponsor di campaña cu lo a desea di haya e tereno di ex Bushiri Hotel pero cu awor kier pas’e e tereno den banda. Ta scuchando cu tin reglamento di tereno prominente na Arashi y asina por sigui menciona.

“Si djis un pida di locual nos ta scuchando aki ta berdad, anto mi ta premira cu nos Landsrecherche lo ta bastante ocupa den e simannan cu ta bin. Ta basta hende tin cuenta pa duna, speciamente hefenan di departamento y companianan estatal di Gobierno”, asina e parlamentario y alabes ex altoinspector di polis a bisa.

“Algun tempo pasa mi a manda un mensahe caba pa tur hefe di departamento y director di companianan estatal. M’a corda nan riba e promesa cu nan a haci ora a tuma e trabou. Cuida boso lomba. Corda cu politiconan ta bin y bay pero Boso ta keda responsabel despues pa Boso decisionnan. Ora bo ta sinta den e camber friu di Landsrecherche pa responde acusacionnan contra Bo, ningun minister lo sinta band’i Bo pa yuda Bo. P’esey semper tuma Bo decisionnan cu consenshi limpi y conforme e eed of belofte cu Bo a haci. Nos no ta traha cu e principio cu mester hinca energia den keda investiga pasado so manera otronan ta haci, pero tin cosnan tumando luga cu ta pidi pa investigacion y ta bon pa tur sa cu nos lo no keda sin investiga Bo”, asina Robert Candelaria a corda e ehecutivonan di Gobierno cu awo tin wowo riba nan.

Locual ta mas straño den e coalicion aki, cu tanto a priminti integridad na pueblo, cu no ta oposicion ta investigando nan sino tur indicacion ta cu ta nan mesun partnernan den coalicion ta investigando nan y hibando nan na husticia. Ora cu tur hende a pensa cu corupcion ta den partido chikito, ta resulta cu e corupcion mas grandi ta tumando luga cu proyectonan hotelero y na waf, pa cual POR a bolter henter e bista di pueblo bek riba MEP.

Un cos ta sigur, si scucha tur locual POR ta papiando di MEP awo, cu por lo menos por conclui cu integridad no tin mas den coalicion y cu ya nan a alcansa un nivel di mira kico ami por bay cu ne ainda prome cu Gobierno bay cas of prome cu Hulanda tuma e timon over. “Mi unico conseho na tur esunnan envolvi ta, arepenti si por ainda, cuida boso lomba, pasobra prizon no ta agradabel, aunke cu prizon ta pa tur hende!”

