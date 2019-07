Robert Candelaria (AVP): “Cuerpo di Bombero tin algun puntonan di preocupacion cu e minister mester atende cun’e”

Parlamento a ricibi un carta relaciona cu’n preocupacion ariba varios punto ariba un situacion andando na Brandweer.

Sr. Robert Candelaria, parlamentario di AVP, a bisa di a ricibi un carta, unda cu por tuma nota cu esunnan cu a scirbi esaki a expresa nan puntonan di preocupacion, pa cosnan cu no ta canando bon, den nan concepto, ba Brandweer. ta papia di maneho, educacion, tambe di overtime, continu diensttoelage. ta cosnan cu ta hopi importante pa minister pone atencion ariba nan.

Ora cu djis haya un carta, no ta cos cu mester sali ariba dje, pero Sr. Candelario a busca informacion di hendenan di e mundo di Brandweer, cual hopi di e cosnan ta scucha, no ta djis un opinion, pero ta funda ariba hechonan. Y loke ta mas preocupante ta e parti di material. P.e. esun di airport, unda un isla 100% turistico manera Aruba, no por ta asina cu trucknan di Brandweer na airport no ta 100% optima. Cosnan asina no por afecta e nivel di nos airport. Cierto di e cosnan no ta imposibel pa tackle, pero si mester tackle nan lihe si. Aworaki cu e ta den na atencion di parlamento, lo sigui atende cu esaki.

Ta cosnan cu a yega di manda un serie di e pregunta caba pa Minister di Husticia, relaciona cu Brandweer, mas tanto den e parti di e opleiding. Trahadonan di Brandweer ta bay training na Jacksonville. Y Sr. Candelaria kier a compronde e dicon Jacksonville, mientras cu Aruba su sistema ta uno Hulandes. E manera di uza e fondonan no ta esun di mas miho, si ta bayendo un traningin cu no ta acopla 100% cu loke nos bomberonan a haya les den dje.

Sr. Candelaria lo manda preguntanan pa Minister, pa asina haya informacion ariba esaki mas pronto posibel. Den pasado tambe Sr. Candelaria a manda pidi informacion tocante training. Mas aleu, Sr. Candelaria a sigui bisa cu e ta 100% pro educacion, ya cu si ta inverti den educa e personal, ta ganancia so tin. Asina e bomberonan ta miho prepara pa cualkier calamidad. Bomberonan no tur ora ta wak nan, pero mas bien ora di calamidad. Y no mester yega na ora di un calamidad pa bin descubri cu nan falta material, reclamonan di overtime, e forma con continu diensttoelage ta wordo duna.

Aworaki cu cosnan ta trankil, lo kier pa resolve esakinan, pa ora cu tin issuenan serio tin pleno confianza cu nos Brandweer ta funciona na e nivel cu e mester ta, cu e por funciona na e nivel cu e mester ta, y duna servicio di calidad na e manera desea.

Si Brandweer di un pais no ta na e nivel cu e mester ta, e ora e airport no por keda gosa di e ‘grading’ cu e tin actual, e ta trece nos den problema serio cu companianan Mericano cu ta bin Aruba. Loke cu tin di cuida mas cu tur, segun Candelaria, ta e aspecto turistico y e nivel turistico, e companianan di aviacion por yega nos pais sin problema.

Ora cu tin maltempo, pasa den mal tempo, e ora ta mira e balor di un Cuerpo di Bombero, pa rescata hende. Ora di candelanan grandi, ta importante pa tin un brandweer, di hendenan cu sa nan trabou, cu sa con pa traha cu nan material.

Brandweer ta un di e servicionan mas importante pa pais Aruba y ta den momento di crisis ta ripara e importancia aki.

Faltando algun luna pa tratamento di presupuesto, ta spera e minister deal cu e situation aki, y motiva si tin algun cu segun e minister no ta klop.

Brandweer ta un servicio cu na un momento penoso, lo kier pa e funciona optimalmente.

