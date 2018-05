Robert Candelaria (AVP) :Control ta garantisa calidad di servicio na casnan di anciano

Fraccion di AVP a pasa e ley cu ta duna Inspectie Volksgezondheid autoridad pa haci cierto control. Fraccion di AVP a ricibi informacion cu recientemente e controlnan aki a cuminsa tuma luga. E fraccion ta haya importante cu hendenan grandi ta haya miho cuido posibel, cu e casnan ta brinda servicio pa cuida e hendenan grandi na cierto normanan y reglanan.

AVP a compronde cu a cuminsa controla, segun Parlamentario Robert Candelaria. E controlnan aki lo garantisa cu e calidad cu ta brindando na nos grandinan lo bay ta di miho nivel of di nivel mas halto posibel. Esaki ta importante, pasobra e ser humano ta central, manera ta e lema di e Gobierno aki.

E no ta algo cu mester papia riba dje so, pero mester demostra esaki. Den e dianan aki AVP ta papiando hopi riba e aspecto cu e Gobierno actual ta pushando un ley rapidamente pa pasa Parlamento. Cu e ley aki lo bay cobra cada biaha cu nos bay cumpra cualkier tipo di servicio of producto, lo bo bay paga 2.5% extra di cada schakel te ora yega na bo saco, segun Parlamentario Candelaria.

Fraccion di AVP ta kere cu ora di bisa cu ser humano ta central, tin cu busca e maneranan con pa yuda esunnan cu ta den un posicion mas debil, pa yuda nan mes. Den e caso aki e hendenan grandi un biaha mas, esunnan cu ta cobra pensioen, ta un obhetivo di esaki. E grupo aki ta haya nan mes cu di bay entrega nan reparatie toeslag. No tin niun otro forma di compensacion pa nan ora cu e BBO bay ta aumentando.

Inspectie Volksgezondheid ta haciendo nan trabou, unda nan ta bishitando tur cas di anciano. Tambe ta dunando nan puntonan, di cual nan tin cu traha riba dje pa mehoracion. E proposito di esaki ta pa hisa e calidad, pa duna un miho servicio. Pasobra asina ora e grandinan keda na e casnan di anciano, cu nos sa cu nan ta hayando cuido na un nivel di calidad halto. Asina aki e fraccion lo tin trankilidad cu esey ta bayendo bon y manera e ley di crèche. E ley aki tambe a pasa y Fraccion di AVP ta mira cu AVP ta bisa cu e ser humano ta central, pero no ta bisa esaki cu palabra so pero ta bisa esaki hopi mas duro cu echonan.

Parlamentario Candelaria ta enfatisa cu Fraccion di AVP lo keda traha riba esaki pa cuida esunnan cu nan bos por ta no ta dje fuerte ey. Pa mira nan necesidad, pa sali afo y ta nan bos, pero tambe pa cuida nan mas tanto cu ta posibel pasobra gran parti di kico nan trabou ta den Parlamento.

Comments

comments