Na Aña 1993 a cuminsa e prome programa di pasca cu mi persona a dirigi e tempo ei e programa “E fiesta di fin di aña cu Robby Rosel ” ,e tabata ariba 101.7 fm radio di Sr Edwin Ras, mi a traha 2 aña cu e emisora y despues el a cambia di nomber cu ta KISS FM, despues di esei mi a haya un oportunidad pa drenta TOP 95.1 di Edmond Croes. Esaki tabata na aña 2000 caminda cu mi a traha den redaccion di noticia, canal 22, SOLO DI PUEBLO, programa di pasco E fiesta di fin di aña cu Robby Rosel, pa 24 aña, presentador di noticia ,programa di Bruid, programa di nos grandinan. Cu hopi alegria awe mi por bisa cu mi asina hopi di radio y tv y cu hopi orguyo mi ta gradici tur cu a yudami pa mi por a yega asina hopi anja den e trabou aki. For di aña 2022 ya caba mi ta forma parti di e radio hoben y cu hopi mas team hoben pa por traha den e mundo aki esaki ta e radio MAS FM 105.1 cu a dunami e oportunidad pa presenta e TOP DI PASCO GRANDI Y INFANTIL 2023. Dia 1 di october 2023 pa 10 or di mainta nos lo start sali cu e programa y no lubida cu pa e celebracion esaki lo tuma lugar ariba PLAZA BETICO CROES lo bai tin un auto SUZUKI SPEED na rifa ticket ta solamente 10 florin, mi ta spera di conta cu tur mi oyentenan diadomingo awor 10 or y tur marduca di dialuna pa diabierna 5 or pa 7 or y diasabra di 3 or atardi pa 5or mientras cu 23 dec nos lo tin e di 30 cantica mas gusta pa e temporada.