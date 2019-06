Robby Rosel (BCI): “Ta ilegal pa haci uzo di ranchonan na Barcadera como vivienda”

Bureau City Inspector a ricbi yamada for di piscadonan encuanto e ranchonan na Barcadera. Lo ta trata di paletnan cu ta stroba e entrada di e botonan drenta lama pa asina nan haci nan trabou diario, di piscamento. Sr. Robby Rosel, vocero di Bureau City Inspector (BCI).

Sr. Rosel a splica cu nan a bishita tur e ranchonan, unda cu por a mira cu varios di e ranchonan tin palet cu ta cera e caminda y sigur cu esaki no tin permiso pa esaki. Cada un di e ranchonan aki ta solamente pa campamento. Dne weekend por campa, por keda na e ranchonan y asina despues bandona esaki.

Pa nan sorpresa, BCI a bin haya un di e ranchonan aki cu tin un pareha cu ta biba den dje, cu esey ta contra di ley. Esaki pasobra cu e ranchonan aki ta solamente pa pasa weekend, p’esey mes e momento ey a bis’e cu no por laga e paletnan. Esaki sigur no a sosode. E pareha a bisa di lo cera e cura cu e paletnan, pero esaki tambe ta contra ley ya cu DIP no a duna permiso pa haci esaki.

Pero despues BCI ta bolbe haya e yamada cu e paletnan a wordo poni bek, pa cual nan a bay bek cerca e pareha. Un poco mas leu tambe tin un rancho, unda cu eynan nan tin’e cera, cual tampoco no mag. A drenta paden di e rancho aki, y por mira con e santo blanco di lama, tin tanto zeta preto ariba dje. Conhuntamente na e rancho aki tin un garashi traha mas dos cacho mara pafo, den tur e solo. A enfatisa cu e ranchonan aki ta pa pasa weekend y no pa biba den nan. A yama Cuerpo Policial, DIP cu lo pasa wak e situacion aki. Y por bisa cu esaki ta parti di e trabou di BCI, pero pa loke ta dunamento di boet, BCI no tin e autorisacion pa esaki. Esy ta den man di Cuerpo Policial.

Doñonan di e ranchonan, ora cu nan a bay DIP nan nomber a keda registra. Ta haci apelacion pa mantene e limpiesa y siguridad, pa asina cada un por biba bon, sano den un ambiente limpi.

BCI ta full prepara pa e temporada di horcan. Ta p’esey e tipo di trabounan aki ta wordo haci, p’esey nan ta sali ariba caya pa wak unda tin problema cu por surgi, cu si por si acaso por acerca nos isla, pa por evita e desaster cu lo por tuma luga.

Basicamente e ranchonan na Barcadera ta pa piscadonan, pero a para bira cu esakinan a para bira vivienda, pa cual otro departamento (DIP) lo mester traha esaki. BCI por constata e trabou, pero nan no ta autorisa pa bisa nada ni tampoco boet.

P’esey ya caba DIP ta na altura di esaki. Aworaki DIP mester traha ariba dje.

