Robby Rosel a saca e ganador absoluto den su Top di Pasco na Top 95 Fm

Diamars na Radio Top 95.1 Fm e locutor Sr Robby Rosel cu tin e programa di pasco tur mainta 4 or te cu 6 or a saca su miho canticanan di pasco di Aruba cu a keda rezona den su programa. Pa hopi aña caba Robby Rosel ta presentando su miho top di pasco y e aña aki tabata diferente y cortico den e di 26 Top di pasco, debi cu no tabata tin hopi cancion di pasco manera añanan anterior unda e ta cuminsa for di mainta y ta saca e miho 95 nan di aña. Y e aña aki a saca e miho 20 nan.

E cinco finalistanan tabata:

5. Grupo Stimami

4. Danilo Vrolijk

3. Landa Henriquez – Grupo di Betico

2. Cecilito Lopes – Monte

1. Eveline Sprok Lacle ( Linchi ) grupo di mama Rosa

Tur presente a haya nan reconocimento y trofeo tabata pa puesto 1 y 2.

