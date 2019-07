Roan Petronia: “Docente di Sport? Bo tin cu gusta sport y tambe gusta duna les”

A penas un aña e tin bek na Aruba. Despues di a termina su estudio ALO (Academie voor Lichamlijke Opvoeding) na HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Hulanda den 2016, docente Roan Petronia a traha un aña como sportleraar y finalmente a dicidi pa regresa Aruba.

Desde augustus 2018 e ta den servicio di SKOA y ta duna les di gym na Filomena College Mavo y La Salle College.

Tanto colega- como su alumnonan ta describi Roan como un ganancia positivo pa e mundo di deporte na nan scol. Su entusiasmo na scol ta motiva un y tur rond di dje pa keda activo.

Antes su mes tawata alumno di tanto La Salle College como Colegio Arubano. Su materianan pa examen tawata Hulandes, Ingles, Spaño, Biologia, Matematica (Wiskunde) y Quimica (Scheikunde).

Banda di su trabao, meneer Petronia ta un futbolista activo pa RCA cu e aña aki atrobe a titula campeon di Aruba su division di honor!

1) Dicon maestro di deporte?

Sport semper tawata mi forma pa deal cu mi energia y tur frustracion. Semper mi por acudi na un deporte pa mi calma mi mes. E calmo y trankilidad aki mi a mira semper den mi maestronan di deporte na scol. Como cu mi tawata den e mundo di deporte y semper a haya leuk pa yuda otro nan bira bon den dje, mi no a duda pa bira maestro di deporte.

2) Algun conseho pa tur hende cu kier ta den condicion

a) Come bon y no sigui ningun diët straño of tuma diët pa loco.

b) Suficiente movision.

c) Busca trankilidad y recreacion mental y fisico na bo mesun forma.

3) Conseho pa tur studiante cu kier bira maestro di deporte.

Si deporte ta bo pasion, simplemente bay p’e pero percura pa bo gusta e arte di duna les tambe.

4) Kico ta un bon alumno y un bon colega?

Un bon alumno ta un cu ta haci esfuerzo pa logra bon resultado sin preocupa cu su forma di curpa. Un bon Colega ta un persona amistoso y colegial y cu ta duna feedback di alumno si ta necesario.

Nomber: Roan R.O. Petronia

Fecha di nacemento: 19 di september 1993

Bario: Companashi

Cuminda: Pasta

Materia preferi na scol: Ingles y gymnastiek

Estudio y ciudad: HAN, Nijmegen

Club internacional preferi: BARCELONA

Otro deporte: Fitness, Coremento y Ping Pong

Hobbynan: (Beach) Tennis

Paisnan bishita durante estudio: Spaña, Italia, Alemania, Grecia y Belgica.

Gradicido na: Dico Rouw (Mentor/coach atletiekbond Koninkrijks Spelen

na Aruba). Steun grandi pa mi integracion den e sistema escolar di deporte.

Ralph Janssen. Bon amigo cu a yudami den mi estudio y tambe yudami drenta y hunga pa CSV Oranje Blauw cu ta e team di futbol na Nijmegen.

