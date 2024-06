Resientemente Ofisina di Turismo di Kòrsou (CTB) a organisá un Road Show di Kòrsou den vários siudat na Argentina. Meta di e Road Show tabata pa presentá Kòrsou su produkto turístiko na e agentenan di biahe prinsipal prosedente di siudatnan importante na Argentina. E tim di Kòrsou a konsistí di representantenan di CTB, hotèlnan, operadornan di tour i aerolíneanan ku ta ofresé buelo pa Kòrsou.

E Road Show a inisiá na Buenos Aires, riba e promé dia a ofresé un almuerso pa mayoristanan i riba e di dos dia un tayer kombiná ku presentashon pa agentenan di biahe. Seguidamente e delegashon a bishitá e provinsia Córdoba kaminda pa promé biaha a tene un tayer di Kòrsou na e siudat Villa Maria ku partisipashon di agentenan di biahe di Villa Maria mes i tambe di San Francisco i Rio Cuarto. Ademas a tene un desayuno kombiná ku presentashon na e siudat Mendoza. Total 300 agente di biaha a risibí informashon di Kòrsou durante di e Road Show. Tambe a rifa premio di estadia i tour i 3 agente di biahe a gana pasashi kortesia di Copa Airlines.

Durante e presentashonnan e tim di CTB a kompartí sifranan di kresementu di turismo di estadia na Kòrsou i a bai spesífikamente den detaye riba e kresementu for di Argentina. Tantu Avianca komo Copa Airlines a duna informashon di nan skema di biahe for di respektivamente Bogotá i Panama pa Kòrsou. E hotèlnan a presentá nan paketenan spesialmente dirigí riba entre otro famia, grupo òf sekshonnan nobo manera área solamente pa adulto. Por último e operadornan di tour a kompartí nan produktonan i servisionan pa eksperensiá nos pais sea riba tera òf via laman.

CTB ta gradisí tur e partnernan di sektor privá ku a forma parti di e tim di Kòrsou. Ta trata di: Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino, Dreams Curaçao Resort, Spa & Casino, Zoëtry Curaçao Resort & Spa, Kunuku Aqua Resort, Curaçao Marriott Beach Resort, The Rif at Mangrove Beach Corendon Curaçao All-Inclusive, Curio by Hilton, Livingstone Jan Thiel Resort, Harbor Hotel & Casino Curaçao, Irie Tours, Curaçao Vacations Tours, Fiesta Tours Curaçao, Rumba Tours, Avianca i Copa Airlines.