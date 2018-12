Riu di Chuculati ta cubri un caya di un pueblo di Alemania

E derame a bin ddoor di un desperfecto den un fabrica di chuculato. Un ton di e dushi chuculato a bay perdi.

E “umpa lumpanan” di e pelicula “Charlie and the Chocolate Fabric” lo ta mas cu contento na Alemania, despues di cu’n riu di casi un ton di chuculati a inunda e cayanan di e pueblo Aleman, Werl, laganda un imagen mas cu atractivo pa e amantenan di chuculati, cu a pone hopi hende corda ariba un escena di e ciudad ficticio di Willy Wonka.

E masa di chuculati a scapa for di un fabrica di chuculati den cercania y a causa un dolor di cabes pa bomberonan cu a acudi pa limpia e caya, segun e agencia Aleman DPA.

Casi 25 trahado ekipa cu shovel, awa cayente y cu mashin di welder tabata tin mester di dos ora y mei pa kita e capa di chuculati cu a tapa e asfalt y evita schaatsmento peligroso di e peatonnan y autonan den e sector di e ciudad, di poco mas di 30 mil habitante.

“Nos mester a kita tur cos cu shovel”, Karsten Korte, e hefe di e bomberonan boluntario di Werl, un pueblo cu raiznan medieval na Nordrhein-Westfalen, den e distrito di Soest, cu e statua di Birgen Maria ta un di e principal destinonan di peregrinacion catolico na Alemania.

E chuculati a wordo benta afo. “Y no, nos no a purb’e”, Korte a sigura mientras cu ainda nan tabata purbando di determina e causa di e derame inusual aki, cu segun nan ta sospecha, ta debi na un desperfecto tecnico den e fabrica di chuculati.

