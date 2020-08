Ripiticion di alerta di Meldpunt pa ‘romance scams’

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) a nota cu ainda tin persona, generalmente esnan di edad mayor, ta manda placa for di Aruba na personanan den exterior, posiblemente cu e suposicion cu nan tin un relacion (amoroso) real cu e persona ey. Den mayoria caso, e encuentro cu a hiba na e relacion aki, ta cuminsa via rednan social. Esaki ta un forma de estafa cu internacionalmente ta conoci como “romance scam”.

Den caso di un “romance scam”, e persona cu ta biba den extranhero ta provoca su victima, generalmente hende muher cu tin un ‘curason kibra’ of cu tin e perspectiva pa encontra amor cu un persona maraviyoso y exitoso. Por lo general, e “estafado” ta presenta su mes di ta un agente policial, un soldad of un empresario (tene cuenta cu e perfil aki tambe ta cambia regularmente). E “estafado” ta busca contacto cu su victima pa medio di por ehempel, skype, email, “website pa solteronan” of otro aplicacion of plataforma di rednan social. E meta di e “estafado” ta pa gradualmente gana confiansa di e victima cu storianan di amor y promesanan bunita. Claramente e “estafado” ta mantene su identidad real scondi y por lo general ta presenta su mes cu potret of videonan cu no ta di su mes. Asina cu e intercambio ta mas intenso (frecuente y personal), e “estafado” ta laga su victima sa, cu e tin un familiar cu ta den problema, of cu ta gravemente malo, cu ta malamente herida of cu su bida of di un familiar ta den peliger. P’esey e ta pidi pa mand’e placa. Tin biaha e ta indica cu e kier biaha bin cera conoci y ta pidi placa pa por paga e vuelo. E conclusion ta cu por lo general, e “estafado” ta aparenta di ta den un situacion financiero grave y ta creativo pa logra saca placa for di su victima.

Meta di e advertencia aki ta pa alerta nos comunidad pa no cay pa e tipo di estafanan aki. Sea atento pa no bira victima di un “romance scam”. Den caso cu un hende ta un victima caba, nos ta recomenda pa haci denuncia na polis. Ta hopi dificil pa haya sa ken e “estafado” ta, pasobra nan ta uza identidad falso, ta haci uzo di telefonnan prepaga, ta sconde nan conexion di internet y ta uza diferente email adres y asina ta haci masha dificil pa localisa nan. Tene cuenta cu den casonan asina, bo no por recobra bo cen cu bo a manda. Sinembargo, si bo haci denuncia bo por preveni cu otronan por bira victima di e “scam” aki.

