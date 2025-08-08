Diabierna di mainta te cu atardi parti San Nicolas tabata bou awacero torencial di un tempo cu tabata pasando den nos area y a concentra mas tanto parti pazuid di Aruba.

Algun persona a yama nos redaccion informa cu awa di riool tabata bay halto pega cu e cura di misa Santa Teresita bin abou. Berdad a tuma nota cu e tapa di riool a bin halto parti di Bernhardstraat bin abou, tur e awa sushi a bin halto bruha den e yobida di awacero ta bay abou y un holor vies cu tabata aglomera den tur e area. Personanan pasando na pia a inhala e holor stinki aki y den auto bo mester a cera bentana pe holo.

Te hasta ne entrada di RWZI cu te luga cu ta wanta e awanan sushi di riool na Zeewijk tabata bou di awa y e bisindario.