Rina Gonzalez Vice Presidente di Quota International desplegando un bon trabou riba tereno internacional

Recientemente Sra. Luz Marina Gonzalez (Rina) a yega bek for di Washington D.C. na unda ela bai atende un reunion como parti di e Board of Directors di Quota International, Incorporated.

Quota International, Inc. ta un organización internacional cu un club aki na Aruba tambe cu ta uno hopi activo.

Rina Gonzalez miembro di Quota International di Aruba desde 2006 a drenta e prestigioso organización aki y durante di e añanan a sa di despleha su talentonan di líder y maneho. Rina Gonzalez a fungi den diferente posicion den Quota Internacional di Aruba, entre otro na 2 ocasion tabata presidente di e club (periodo di 1 di mei 2010 pa 30 di april 2011 y después un aña mas te cu 30 di april 2012). Rina ta e di dos di e tres unico miembronan na Aruba cu a fungi como Presidente pa dos aña consecutivo.

Siendo un miembro activo, Rina a cuminsa tuma encargonan cu e organizacion riba nivel internacional na unda cu ela logra varios funcion. Entre 2012 y 2013 Rina Gonzalez a keda elegi como Ltd. Governor di Districto 42, cu ta acapara territorio di Corsow, Aruba, Surnam y Hulanda. Na januari 2014 ela bira e prome Director di e Region 10 cual ta ensera e teritorio di Aruba un club, Corsow 2 club, St. Eustatius, Surnam, 2 club na Hulanda y un na Trinidad & Tobago.

Desde 2018 Rina Gonzalez ta ocupa e funcion di Vicepresidente di e Hunta di Directiva di Quota Internacional, Inc. cual funcion e ta eherciendo cu hopi profesionalismo. Un bes pa aña, cu un duración di 3-4 dia, e Hunta di Directiva aki ta reuni pa trata presupuesto y otro asuntonan di e organizacion internacional aki cu tin clubnan rond di mundo. Mensualmente reunionan ta digital of via yamadanan den grupo. Ademas tin encuentronan durante di aña entre e clubnan y tambe un Conferencia Internacional di Quota cada pasa un aña na diferente ciudadnan rond di mundo.

Manera ta conoci Quota ta un organizacion cu ta traha pa recauda fondo y traha proyectonan cu ta yuda hende cu problemanan di oído y habla, muhernan y muchanan desafortuna y ta traha pa conscientisa e publico pa cuido di oído.

Quota Internacional tin miembronan rond mundo y ta existi pa 100 aña y ta uno hopi reconoci pa su trabounan desplega. Aki na Aruba Quota ta activo tur aña cu nan diferente actividadnan tambe.

Actualmente e Presidente di Quota International. Inc., Emilie Simon, ta procedente di Manila, Filipinas. E Tesorero, Carol Patin, ta procedente di Baton Rouge, Louisiana, USA. E Vice President ta Luz MarinaGonzalez (Rina) di Aruba como tambe Brenda Cherry di Wooster, Ohio, USA y Jan Rhodes di Papakura, New Zealand.

Rina Gonzalez ta hopi contento y satisfecho di e trabaonan cu Quota International, Inc. ta eherce, cual organizacion a demostra di resaltaden comunidadnan rond mundo pa 100 aña caba.

Ademas di su trabounan como Vicepresidente di Quota International, Inc. Rina Gonzalez ya ta preparando pa e próximo Conferencia Mundial cu lo tuma lugar na july 2020 na Grand Rapids, Michigan, USA

