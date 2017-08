Rijbewijs nobo falta e Ministeriele Regeling pa e ta legal

Presidente di Electrorale Raad, Sr. Glenn Thode a splica ampliamente hopi biaha ariba e problemana cu tin cu e rijbewijs nobo. Tin dos problematica. E rijbewijs falta base den ley pa e ta valido y e falta un Ministeriele Regeling cu ta cuadra cu e rijbewijs nobo. Esey ta e prome problema.

Electorale raad e ora cu si e ministeriele regeling bin na vigor y wordo introduci prome cu eleccion e ta haya validez legal. E di dos problema ta, cu cierto rijbewijs nan, cu ta 1500 mas o menos, di e 70.740 votador, 1.500 rijbewijs tin un fout ariba dje. E por ta e nomber, falta un letter, etc.

Esey ta trece cun’e cu ora bo bay un urna y bo duna e voorzitter bo caarchi di voto y bo rijbewijs y si e nomber no ta cuadra of un of otro informacion no ta cuadra cu loke tin ariba e oproepingskaart y tambe kico tin na e kiezersregister, logicamente e voorzitter no por accepta y legitima pa identifica cu bo documento aki, pasobra cu e no ta cuadra. Pesey Electorale Raad, por favor, hendenan cuminsa check nan rijbewijs si e datonan aki.

Den e dianan aki Censo a haya varios foutnan ariba rijbewijsnan. E ta algo logico ya cu ningun caminda nan lo no acepta pa identifica bo mes. Si e nomber no ta bon ariba e documento, esey ta trece problema cun’e.

Loke Censo ta haciendo awo, ta sacando datonan di cuanto votado tin en total tin un id y un passpoort valido, pa asina nan bay evalua ta cuanto hende falta esaki. Actualmente ta hopi hende mes ta biniendo pa renoba nan ID of passpoort, pa evalua si ta bay habri mas biaha ariba diasabra. Hopi hende no a haci uzo di e servicio durante e diasabranan cu nan tabata habri.

Sra. Luidens ta bisa cu hopi hende no ta compronde over di documentonan necesario, unda tur parti di Reino, ora bo ta traha un documento di identificacion, bo mester tin un link cu e bevolkingsregister, pa bo no mester tik e na man pasobra esey ta e caso di e rijbewijs, paso tin chance grandi di haci fout humano. SI bo haci e link ey di biaha, bo no tin chance di haci fout y esey ta e problema aworaki cu e rijbewijs.