Ley nobo cu a wordo firma door di Donald Trump: GENIUS Act (17 di juli 2025)

E “GENIUS Act” (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) ta un ley Mericano cu a ser firma pa President Donald Trump riba 18 di juli 2025. E ley aki ta regula con *stablecoins* (moneda digital cu ta liga na un balor stabil, manera dollar Mericano) por ser emiti y uza na Merca. Aki ta sigui un splicacion simpel di e puntonan principal:

1. Kico e ley ta haci?

– Ta crea un marco federal pa ‘stablecoins’, pa asina tin reglanan cla pa un compania cu ta crea y uza nan.

– Ta sigura cu ‘stablecoins’ ta sigur y confiabel pa e usuarionan.

2. Reglanan importante:

– Reserva 1:1:

Pa cada ‘stablecoin’ cu ta wordo emiti, e compania mester tin e mesun cantidad di placa na dollar of otro activonan di likides sigur (manera bono di estado).

– Control y regulacion:

Companianan mester laga auditornan independiente controla nan reserva pa prueba cu nan tin suficiente placa.

– Ken por emiti ‘stablecoins’?:

Solamente companianan aproba, manera banconan of institucionnan cu permit special, por crea ‘stablecoins’. No cualkier hende por haci esaki.

– Transparencia:

Companianan mester ta abierto tocante con nan ta funciona y con nan ta maneha e placa di e clientenan.

3. Pakiko esaki ta importante?

– E ley ta proteha consumidornan pa sigura cu ‘stablecoins’ no ta perde nan balor asina facil.

– E ta duna tur compania e confiansa pa uza ‘stablecoins’, loke por stimula inovacion den pago digital.

– E ta evita pa estadonan crea nan propio reglanan, y asina lo tin un standard unico na nivel nacional.

4. Ki dia e ley ta drenta na vigor?

– E ley a ser firma riba 18 di juli 2025. Funcionarionan tin 180 dia (mas o menos te januari 2026) pa fiha e detayenan di e reglanan.

Conclusion:

E “GENIUS Act” ta sigura cu ‘stablecoins’ na Merca ta sigur, confiabel y bon regula, pa asina hende por uzanan cu confiansa como pago of inversion. Alabes e ta un strategia pa asina e dollar mericano keda cu importancia internacional, ya cu e ta wordo menasa door di e bloke comercial cu yama BRICKS.

PPA ta di opinion cu nos no por keda atras den e desaroyonan mundial pa cu cryptomoneda, y si nos construi leynan y crea un ambiente atractivo pa inversionistanan, Aruba lo por crea un pilar economico nobo, lanta un generacion di crypto empresarionan y asina yuda nos paga nos debe externo mas liher sin pone mas presion riba pueblo!