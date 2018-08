Rifa di Koninging Wilhelmina Fonds ta diadomingo awo

Diadomingo awo, e rifa di Wilhelmina Kankerfonds lo tuma luga diadomingo proximo, via Tele Aruba, den presencia di Notaris Yarzagaray, pa 6 or y 45 anochi. Sra. Lily Prins ta splica.

nan ta gradicido si cu nan ta bendiendo e rifanan, ya cu e situacion di mas facil. Asina nan por haya mas fondo pa sigui yuda e comunidad Arubano, pa ora cu nan wordo trata pa e malesa di cancer.

Kongingin Wilhelmina Fonds ta sigui pidi comunidad pa yudanan, ya cu e interes no tabata mucho halto. Awo yegando final por ripara cu e interes a subi. Esun cu ta interesa ainda pa un ticket por pasa na oficina di Koninging Wilhelmina Fonds desde 8 or di mainta, y merdia desde 3 or te cu 6 or di atardi. Diasabra oficina di KWF lo ta habri henter dia.

Nunca Wilhelmina Fonds a haya subsidio y semper nan a zorg pa recauda fondo nan mes. Como boluntario, esaki ta un manera di duna bek na comunidad. Tur servicio cu KWF duna, ta gratuito. SI unpersona a wordo detecta cu cancer, esey ta un secreto. Hopi hende ta kere cu KWF sa caba. Ora cu’n pashent yega na KWF, e tin un motibo. Si un pashent wordo opera di cancer di pecho, na hospital, Mammapolie ta haya for di KWF e noodprotese y e BH. Despues di 6 pa 8 siman despues di operacion, e ta haya un declaracion di su specialista. E ora e ta haya dos silicone protese mas 3 bH gratis. Na momento cu e tin cu bay den exterior,. AZV ta zorg pa e pasashi, y su di prome compañante. Si e compañante mester bin bek, e ora AZV ta haci un apelacion ariba KWF pa cooperacion, pa e pasashi extra. AZV ta zorg pa e daggeld vergoeding.

SUBSIDIO

AZV ta yuda KWF pa 12 aña caba, ora cu nan a asumi e responsabilidad pa yuda KWF cu e protese nan. Nan ta cumpra, p’esey nan mester recauda fondo. E pashent cu ta bin busca e protese, mester cumpli cu cierto condicionnan. E mesun prijs cu KWF ta cumpra e protese den exterior, e mesun prijs nan ta rebende.

Pero ta bin acerca peluca, transport. Nan ta traha hunto cu Lifelite, cu ta busca e pashent na su cas, hib’e su specialista y hib’e bek su cas. E gasto di mas grandi ta e casonan di cancer cu tin. E ta algo cu subi barbaramente. Na añanan 1990, e directiva tabata bisa cu e cancer no ta bay baha. Si ta bay sigui yuda pueblo, percura pa lanta e fondo tambe. Pasobra fondo lo por caba, si no ta traha cu cabes.

Koninging Wilhelmina Fonds ta existi pa 67 aña, di cual e 10 añanan prome tabata cay bou di Corsou. Tur decision ta wordo tuma na cas.

Diadomingo ainda si tin hende cu ainda kier cumpra un rifa, ta nan pleno derecho di cumpra esaki. Asina Sra. Lily Prins a finalisa bisando.

