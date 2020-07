Rifa di Colegio San Nicolas

Pa di cuater aña consecutivo, Colegio San Nicolas ta organisa un tremendo rifa. E rifa tabata destina pa cubri gasto di e alumnonan pa un biahe educativo na Madre Patria, sinembargo e plannan no por a sigui door di Covid19. E rifa si ta sigui mirando tur e compromisonan haci caba.

Diaranson 08 di juli 2020, e sorteo di rifa a tuma luga na Colegio San Nicolas. E docente- y alumnonan cu a yuda y a organisa e rifa tabata presente. E organisadonan conhuntamente cu e alumnonan kier yama un danki di curason pa tur cu a aporta y a duna nan sosten den un of otro forma. Tur ganado lo ricibi notificacion via telefon y nan ta invita pa bin busca nan premio dia di entregamento di premio cu ta diabierna 10 di juli entre 8 or pa 9 or di mainta.

Aki ta sigui e numbernan ganado. Un pabien ta bay na tur e felis ganadonan.

Number ganado: Nomber Ganado: Premio:

1. 43044 CHARLENE LESLIE AFL. 10.000 CASH

2. 23231 ADISON MADURO 13inch Rose Gold Mac Book Air Retina LED-backlit display with True Tone technology

3. 21164 FAM. HARTE BAREñO Samsung QLED 55 inch Smart UHD TV

4. 23540 KLAMER Apple iphone 11 128GB White

5. 00040 VICTOR RHODA BeatsSolo3 Wireless Club Edition White

Comments

comments