Rifa di auto lo tuma luga 1 di december 2019 na centro di bario Tanki Leendert

E sorteo pa e rifa di Auto di Aruba One Happy Island Lions Club lo ta diadomingo 1 di december 2019 na Centro di Bario Tanki Leendert pa 7 ‘or di anochi. E diadomingo aki lo tin un actividad cu presentacion di Grupo di Gaita pa trece un animacion cu musica di fin di aña y lo tin bishita di Sinterklaas y Pietnan. Lo tin un bar y cushina bon surti. Aruba One Happy Island Lions Club ta yama danki na tur esnan cu ya a contribui y tambe e fin di simannan nos dilanti nos miembro- y boluntarionan lo ta na diferente puntonan strategico na Aruba asina duna oportunidad na comunidad pa duna nan contribucion na nos rifa di solamente 5 florin pa ticket caminda bo por gana como prome premio un Auto Hyundai Eon 2019 nobo, segundo premio un Estadia di un fin di Siman na un hotel local y tercer lugar un ticket pa 4 persona por disfruta un dia riba De Palm Island. Cu e fondo recauda nos club por sigui realiza proyectonan na bienestar di nos comunidad pa e motibo aki un apelacion na henter comunidad y comercio na Aruba pa yuda nos yuda esnan den comunidad cu ta den necesidad. Pa mas informacion y buki di rifa por tuma contacto na number 746-0428 of 594-0043. Un danki pa e comprension y ta pidi tur esnan cu ya tin nan ticket pa warda esaki bon pa dia 1 di december proximo. Diasabra awor dia 16 di November miembronan lo ta bendiendo e rifa for di 4 ‘ or y mey di atardi pa 6 ‘or y mey di atardi dilanti Imelda Kleuterschool den De La Sallestraat na Oranjestad. Un apelacion na henter comunidad y comercio pa yuda nos yuda esnan den comunidad cu ta den necesidad.

