Den e ultimo simannan por a tende declaracionnan di Sr. Mike Eman caminda e ta propone pa bin c’un Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Parlamentario Ricky Hoek, di Fraccion di MEP tin su reaccion riba e tema aki y el a bisa cu ora cu ta papia di un SCP mester sa cu esaki ta un organo independiente den e sistema gubernamental.

A enfatisa cu ora di papia di un SCP no por yega sin mas trece e departamento aki y pone esaki na disposicion di hendenan. E trabao di un Sociaal Cultureel Planbureau ta pa haci investigacionnan riba tereno social-cultural. Nan mester wordo traha den rapportnan, den recomendacionnan cu ta bay pa Gobierno y Parlamento pa asina traha manehonan na beneficio di e pais, di e comunidad, Hoek a remarca.

Ora cu pasa den e presupuesto y sa cu tin un surplus no por yega sin mas bin c’un bureau y hinc’e den e sistema gubernamental y menos si e mester bira un organo independiente. “Mi pregunta na señor Eman ta, tempo cu nos a pone e Ombudsman, cu tambe ta un organo sumamente importante pa haci investigacion y pa wak pa e bienestar di nos pueblonan, oposicion completo a vota contra di e Ombudsman. Nos mester a ancra esaki den nos Constitucion, pero no tabata tin e sosten for di banda di oposicion pa a carga e Ombudsman”, e Parlamentario a duna di conoce.

A agrega tambe, cu ora cu tin leynan importante, por a mira cu aña pasa, por ehempel, durante tratamento di presupuesto 2023, henter oposicion a keda cas y dicidi di para un banda. Pero awe tur ta grita dicon Gobierno ta firma na 6.9 % cu Hulanda, kico ta bay haci cu e Afl. 300 miyon extra di e prestamo cu ta bay haya, bin cu un SCP, cual ta ponencianan cu no tin ningun beneficio pa Aruba.

Pa bin c’un SCP esaki mester haya su lugar den e Constitucion di Aruba. Si no por vota ni pa un Ombudsman y no por traha ni na e desaroyo, por ehempel di un Oficina di Estadistica (CBS), cu ta duna cifranan, cu ta haci investigacionnan profundo, cu ta haci censonan, cu ni esey nan lo por traha pa mehora e calidad di e trabao di CBS. Y aworaki AVP kier bin cu un Social Cultureel Planbureau, a agrega.

Otro aspecto ta cu si Aruba dicidi di bin c’un SCP, 80 % di su presupuesto mester wordo ancra den e presupuesto nacional y gobierno lo mester bay busca 20 % externo. Sin menciona e personal califica, integro y e localidad cu e organo lo mester.

Parlamentario Hoek a bisa cu ora señor Eman ta bisa cu mester bin c’un SCP mester ta cauteloso kico ta e intencion tras di e idea aki ya cu tin instancianan cu ta realisa investigacionnan caba manera Algemene Rekenkamer Aruba (ARA), Raad van Advies y CBS. Asina ARA a saca su rapport “Bo Aruba; een onderzoek naar de projecten en een weergave van risico’s” na 2018 na unda a investiga riba e periodo di 2010 pa 2016. For di e rapport aki por wak con partido AVP, cu Mike Eman como lider, a deshaci y a malgasta y en deuda Aruba iresponsablemente durante nan gobernacion. Den un siguiente articulo lo sigui elabora riba e rapport “Bo Aruba” pa enfatisa pakico “mi ta kere esaki no ta mucho bon idea di señor Eman”, Parlamentario Hoek a declara.