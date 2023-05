Un delegacion consistiendo di tur e fraccion di Parlamento di Aruba ta na Hulanda pa e reunionnan di Tripartite y IPKO for di 31 di mei te cu 5 di juni benidero. E reunionnan di Tripartite tin como meta pa fortifica e lasonan entre e islanan CAS (Corsou, Aruba y Sint Maarten) y pa asina hunto debati riba topiconan cu te concerni e islanan caribense aki. E reunion di Tripartite a tuma lugar riba 31 di mei na Den Haag Hulanda. Den e reunion di Tripartite a bin algun punto di agenda importante pa loke ta concerni e tres islanan aki como paisnan autonomo den Reino Hulandes.

Trafico aereo entre CAS

E trafico aereo entre tanto e islanan CAS y BES (Boneiro, St. Eustatius y Saba) pa basta tempo caba no ta optimal. Esaki debi na e mal conectividad entre e islanan, prijsnan demasiado halto y otro factornan cardinal den mundo di aviacion. Durante di e Tripartite e islanan CAS a bay di acuerdo cu mester trata e topico aki cu deligencia y urgencia pa asina bin cu solucionnan duradero pa e trafico aereo den e parti caribense de Reino Hulandes. E topico aki ta keda un asunto compleho cu tin factornan economico, huridico, financiero, tecnico y operacional. Posibel solucionnan ta entre otro reduci tarifanan di airport tax entre e islanan, ofrece mas liberalisacion di e trafico aereo, facilita e fluho di pasahero, introduci un ley di proteccion di derecho di pasahero (cu porcierto tin un concepto traha caba na Aruba), introduci un ley di supervision economico y financiero pa e companianan di trafico aereo. Den e Chicago convention, ta considera biahenan interinsular como internacional y no domestico. E factor aki tambe ta haci cu e prijsnan ta bira mas caro. Kico lo ta e rol di parlamentonan? Con nos como plataforma di Tripartite por haci pa mehora esaki? A propone pa invita DCCA (Dutch Caribbean Corporation of Airports) pa tey presente na e proximo Tripartite y duna un presentacion y asina scucha e plataforma di Tripartite y cuminsa traha riba e solucionnan pa e trafico aereo den e parti caribense de Reino Hulandes.

Geschillenregeling

Pa hopi aña caba tin negosashonnan pa bin cu un geschillenregeling (solucion di disputa). Pa tanto aña esaki no a logra of keda concretisa debi cu sea un di e islanan of Hulanda no tabata di acuerdo cu e concepto di e solucion di disputa. Sinembargo, den e Tripartite aki porfin a yega na un ‘timeline’ den cual e islanan CAS ta desea di traha y asina pa despues presenta e concepto na Hulanda. E prome paso lo ta cu Aruba lo manda e concepto cu e conseho di DWJZ pa tanto Corsou y Sint Maarten. Siguientemente cada Parlamento lo trata e concepto den nan seno y lo duna feedback. Lo manda e concepto y feedback pa gobiernonan y lo manda esaki pa e Rijksministerraad na Hulanda. Asina e palabra den Tripartite cu pa final di 2023 e proceso di e geschillenregeling mester cana su caminda pa despues yega na e decision final.

Studiantenan na Hulanda

Un punto hopi importante cu a bin dilanti den reunion di Tripartite ta e situacion di e studiantenan cu ta bibando na Hulanda. Asina a bin dilanti cu e factornan entre otro di vivienda, seguro, lenguahe, escogencia di estudio hopi biaha ta un peso pa e studiantenan. E factornan aki ta pone cu e proceso di siñamento ta bay poco poco y e studiante ta bira sea emocional, depresivo of desespera pasobra e no ta wak un progreso. Tur esaki ta retonan cu lo mester atende cu nan sea na e isla mes di unda e studiante ta bin of via di e representacion di e isla na Hulanda, por ehempel Aruba Huis. Asina e islanan CAS a señala algun punto en comun y nan lo presentanan durante di IPKO na e Tweede y Eerste Kamer di Hulanda y un biaha mas na e gobiernonan di e respectivo islanan. Seguramente e delegacion di Aruba, principalmente e fraccion di MEP ta boga pa un ayudo y sosten duradero pa nos studiantenan cu ta leu di nan cas.

Preparacion pa IPKO

For di 1 te cu 5 di juni lo tin e reunionnan di IPKO (Interparlementair Koninkrijksoverleg) na Den Haag. Den cuadro di e reunionnan aki, seguramente tanto e puntonan ariba menciona y algun mas entre otro siguridad di dato, esclabitud y colonialismo y cambio climatico lo bin dilanti y keda trata hunto cu e Parlamento di Hulanda. E combersacionnan y cooperacion entre e islanan CAS y Hulanda lo mester resulta den solucionnan specifico pa e retonan cu ta biba actualmente bou di e islanan CAS y na Hulanda mes.