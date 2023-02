Na un manera scondi y keto keto ex-minister Paul Croes a bay entrega su mes mainta trempan riba diamars ultimo na porta di KIA relaciona cu e condena cu el a ricibi for di corte di casacion. Bou di e nomber ‘Caso Ibis’ e ex-minister a ricibi un condena di 3 aña di prison pa motibo di corupcion y soborno durante di sufuncion como minister.

Caso Diamante ta trata di ex-parlamentario señor Alan Howell, caminda cu e lo a malversa y comete fraude cu placa di sufraccion. Esaki ta un suma cu tur fraccion ta ricibi pa por funcionaoptimalmente durante un aña parlamentario. Interesante ta, cu den e caso aki, señora Marisol Lopez-Tromp, ex-miembro di fracciondi POR, tambe ta ser menciona di a ricibi un suma di 25 mil florin for di e placa di fraccion. Remarcabel ta, cu sra. Lopez-Tromp noa ser acusa oficialmente di ta un sospechoso den e caso Diamante, pero su mes persona no a desmenti esaki tampoco.

Si nos kier papia di e caso di corupcion mas grandi y escandalosoden e historia di politica na Aruba anto nos ta papia di Caso Avestruz. Un acto di corupcion caminda parlamentario y ex-minister Benny Sevinger a duna su amigonan y familiarnan miles di meter cuadra di tereno publico y placa a cambio di fabornanpersonal. Caso avestruz tin un cantidad grandi di personananinvolucra, tanto comerciante y como di sector publico. Pronto lo sigui elabora riba e caso aki, mirando cu dia 14 di april proximo e sentencia lo cay.

Caso Kukwisa ta relata na parlamentario y ex-minister Marisol Lopez-Tromp. Un politico cu hopi aña di experiencia y cu conocee sistema politico ‘door en door’, pero sinembargo ta scoge pa sconde tras di excusanan y mantene un silencio profundo pa no papia di corupcion. E tambe ta un ‘sospechoso’ den caso di corupcion caminda e tambe a kita tereno for di un ciudadano y duna esaki na un otro pa ganashi politico. Tambe el a dunapermiso di expansion na cierto comerciante den un tempo recordsin tene cuenta cu e proceso stipula pa ley. Tempo e tawataminister DIP tawata fantastic, awo cu e no ta minister mas e ta pidi pa cera DIP. Logico, pasobra esey ta e departamento unda tur e irregularidadnan a sosode y awo e kier dek su mes.

Ta bay cuestiona of ta sigui hunga ciego?

E pregunta cardinal ta awor, kico oposicion ta warda pa cuestionae casonan aki? Nos por mira cu coalicion di oposicion di AVP, Accion21 y MAS lidera pa Mike Eman a cuestiona abiertamentee casonan di Arubahuis y ex-minister Eddie Briesen. Pero desdecu e casonan Ibis, Avestruz, Diamante y Kukwisa ni UN di e parlamentarionan di dicho partidonan den oposicion a sali y bisapublicamente cu nan ta contra di corupcion. Al contrario nan ta sinta bandi Benny reunion tras di reunion. Ta yen di excusa nan a uza, cu mester warda pa wak si nan ta sospechoso of no, cu mester warda e caso bin dilanti, cu mester warda sentencia, en fin. Tur cos a pasa, hasta colega Paul a entrega su mes na KIA y aindanan no a sali bisa nada. Oposicion falta curashi, sinceridad y sentido di responsabilidad pa traha na bienestar general di pueblo. No tin duda cu nan ta brasa corupcion, manipula y gaña pueblo pa yega bek na poder. Di e forma aki nan por elimina tur caso ribanan nomber, haci manera cu nada no a pasa, sigui manipulapueblo y pa sigui haci nan mes y nan amigo- y famianan rico ribacustia di pueblo.