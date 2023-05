Riba 24 di april ultimo, sr. Eman di fraccion di AVP a pidi un reunion publico pa discuti e tema di “Impacto di poder di compra debi na e aumento dramatico di costo di bida”. Tur persona cu a sigui e reunion publico maratonico aki, por a nota cu e persona cu a pidi e reunion mes, esta Mike Eman, a bandona sala di Parlamento despues di un ora y mey cu e reunion ta andando y pa 6’or di atardi Mike a cana bay su penthouse. E reunion aki a termina 12’or y mey di anochi.

Prome cu nos cuminsa papia di probresa di pueblo, ta bon pa nos para keto na e pobresa POLITICO cu nos ta den. Un di e formanan cu pobresa politico ta biba bou di nos hendenan, ta e momento cu nos por a wak con AVP ta celebra corupcion na grandi. Poniendo un ‘fiesta’ dilanti cas di partido y bisando den tur medio di comunicacion cu e veredicto di Caso Avestrus no ta nifica nada pa e politica y economia di Aruba. Asina AVP ta sigui manipula nan votadornan cu nada no a pasa.

E di dos forma di pobresa POLITICO cu ta aparece den e mesun partido politico aki, ta ora un politico prominente, esun cu a lidera e fraccion di AVP tur e añanan cu Mike Eman a dicidi di no bin traha, esun cu a wordo desilusiona, decepciona, humilia y defama den su mesun partido te ainda ta den un limbo pa si keda cu the old boys of bira independiente tambe.

E di tres forma di pobresa POLITICO ta ora durante e reunion publico ariba menciona, un colega di fraccion di MAS ta bisa cu tin ‘lack of integrity, lack of honesty, lack of hard work’. Awor e pregunta ta; si fraccion di MAS tin ‘integrity y honesty’, dicon e lider di MAS no a sali afo durante e ultimo 3 añanan y bisa cu e tabata un sospechoso den e Caso Kuwkisa y Caso Ibis? Y dicon niun dia fraccion di MAS no a vocifera nan opinion riba e veredicto di Caso Avestrus y Caso Ibis? Acaso pasobra lider di fraccion di MAS tabata un integrante di partido AVP y sa tur e maniobranan cu nan a haci durante di nan gobernacion? E ta sostene e coalicion di oposicion di AVP ainda?

The old boys ora tabata tin e oportunidad pa mitiga pobresa, conscientemente nan a mitiga nan mesun pobresa pero no esun di pueblo. Durante un gobernacion di ocho aña cu tur e medionan y reservanan financiero cu tabata na nan alcance nan no a traha ni un cas social, no a traha ningun scol, nan no a traha riba drop outs bou di nos hobennan, nan a perhudica nos pensionadonan kitando bashi premie, gelijkbedrag, back to school premie for di nan, a caba di mata caya grandi cu un inversion di un tram cu te awe ta gasto so e tawata tin pa pais Aruba, un caya grandi cu no ta accesibel pa hendenan cu limitacion, y a traha un green corridor cu placa presta y a cuminsa paga esaki na 2018 y lo sigui paga e pa e siguiente 22 añanan. Anto net sr. Eman kier bisa cu e no sa kico ta e rais di e impacto di poder di compra debi na e aumento dramatico di costo di bida?

E pobresa POLITICO por keda soluciona ora cu ta yama reunion y keda sinta den sala manera un hende responsabel y no manera un persona cobarde cu no por wak su propio desaster financiero cu el a haci. Awor lider di fraccion di AVP tin 2 aña cu e no ta fungi como lider di fraccion, pasobra esey a keda confirma door di su lider di fraccion suplente, sra. Gerlien Croes.

Nos por conclui cu e pobresa berdadero di nos pais ta den e politica cu ta gaña, bruha tera, crea discordia, e politica cu ta pone beneficio propio prome cu beneficio di un pueblo!