Bo tabata sa cu na fin di maart ultimo, Gobierno di Aruba (Gabinete Wever-Croes II) a decreta luna di april 2024 y tur otro luna di april benidero como ‘Luna Nacional Contra Abuso di Mucha’?

Cu e decreto aki Gobierno di Aruba ta tuma un paso mas y kier pidi tur ciudadano pa pensa un rato riba e problema serio di tanto abuso di mucha como abuso sexual di mucha.

E abuso ta causa un dolor profundo na e mucha y su famianan y lo tin un impacto den henter e bida di e mucha.

E articulo aki ta forma parti di un serie di articulonan di loke Gobierno di Aruba a haci pa cu abuso di mucha, asina Parlamentario Ricky Hoek, di Fraccion di MEP a indica.

Na 2017 ora cu e caso di e dos angelnan a shock henter pueblo di Aruba, Gabinete Wever-Croes I (cu recientemente a huramenta), a compromete nan mes cu extra prioridad lo wordo duna na e tematica di proteccion di mucha.

Un estudio a demostra cu 99% di casonan di abuso sexual di mucha ta wordo cometi door di un miembro di famia of un conocir (e abusador).

Accion relampago

Den corto tempo despues di e caso lamentabel di 2017 Gobierno a institui e Sociaal Crisis Plan (SPC). E meta principal di SPC ta(bata) pa reenforsa na un forma integral e sistema nacional di proteccion di mucha.

Prevencion

Prevencion ta den bo man y akinan e rol di Gobierno y e profesionalnan ta minimo. Di e forma aki Gobierno y profesionalnan a tuma hopi accion di prevencion den e ultimo 7 añanan riba diferente tereno, entre otro:

1. Codigo di Proteccion cu a keda aproba na 2019 y a drenta na vigor na 2021. E Codigo di Proteccion ta un sistema di proteccion di 5 paso cu ta yuda e profesionalnan den sector hudicial, social, salubridad y enseñansa. Por aplica e codigo na momento cu tin sospecho di abuso di mucha entre 0 te cu 18 aña. (www.codigodiproteccion.com)

2. Curso di ‘Signs of Safety’ pa profesionalnan den sector social, enseñansa, salubridad y husticia pa asina tur por reconoce, usa mesun tecnicanan y raporta na forma uniforme ora di caso di abuso di mucha.

3. Family Justice Center (FJC). Esaki ta un instancia central caminda lo tin e FJC, Slachtofferhulp, Jeugd & Zeden Politie (JZP), y e medico forensico cu Aruba lo tin di su mes. E FJC ta den construccion y ta cumpli standardnan pa loke ta trata investigacion di casonan di abuso di mucha. E FJC tin entre otro: verhoorkamers, kindvriendelijke ruimtes (espacio special pa mucha), sala di control, sala di detencion di sospechosonan, camaranan di vigilancia, sistema di intercomunicacion y espacio pa medico forense.

4. Campaña nacional ‘Mi Mesun Heroe’ di 52 episodio educativo pa concientisa e muchanan for di chikito kico por y kico no por.

Den un proximo articulo, Parlamentario Hoek lo sigui elabora mas riba e tema importante aki.