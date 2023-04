Dialuna 17 di april, Parlamento di Aruba a trata e ley encuanto financiamento temporario na companianan chikito y mediano debi na condicionnan extraordinario cu e pandemia di COVID-19 a trece cu ne (Landsverordering tijdelijke Midden en Klein Bedrijf-regeling). E ley di MKB aki ta den e mesun espirito cu esun di FASE y loonsubsidie, cu gobierno a introduci como sosten financiero temporario na beneficio di nos hendenan, nos famianan, nos comerciantenan, pueblo y pais en general.

Efecto di pandemia

E ley di MKB no a keda introduci sin mas. Gobierno a tuma e pasonan rapido y corecto na un di e momentonan mas dificil cu nos pais a encontra, na momento cu nos economia a keda paralisa totalmente. Den e caso aki e grupo di comerciantenan chikito y mediano inespera mester a cera nan negoshi y asina a perde tur nan actividad comercial debi na e medidanan di lockdown (frontera a sera y no tabata tin ningun avion yegando cu turista) y shelter in place cu a tuma lugar riba 15 di maart 2020. Asina un procentahe grandi di e clientenan no por a bishita e establecimentonan mas, causando un caida drastico den nan entradanan y sin tin bista ki tempo por reanuda esaki bek.

Cuadro di e ley di MKB

E cuadro di e ley ta bisa lo siguiente:

a) bou di e MKB-nan ta wordo considera companianan cu tin minimo 1 te cu maximo 50 hende den servicio;

b) Afl. 4.000,- pa kwartaal lo keda duna na e MKB-nan cu a cumpli cu e rekisitonan y;

c) e ayudo financiero aki ta netamente pa cubri parti di gastonan mensual di e companianan y no pa paga empleado.

Den realidad e base di e ley aki a keda ancra caba den e presupuestonan supletorio di e respectivo añanan 2020 y 2021. Na aña 2020 un suma total di Afl. 23.760.000,- a keda duna na 5.940 compania. Na aña 2021 esaki tabata un suma di Afl. 20.988.000,- otorga na 5.270 compania mediano y chikito. Pues, nos por conclui cu den 2 aña di tempo un total di Afl. 44.748.000 a keda duna na e companianan chikito y mediano. Di e forma aki gobierno a yuda tanto e compania y entre 25 mil pa 30 mil habitante di Aruba pa nan no perde nan trabou y cay den crisis financiero.

Reconocimento for di IMF

Tanto pa e trabounan di FASE, loonsubsidie y tambe esun di MKB, por bisa cu Gabinete Wever-Croes I a sa di traha deligentemente pa hiba un bon maneho di e pandemia. Hasta International Monetary Fund (IMF) a reconoce cu gobierno di Aruba tabata tin un ‘swift reaction’ den creacion y implementacion di e leynan concerni cu e pandemia.