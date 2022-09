Diaranson 7 di september Corte di Husticia oficialmente a cuminsa trata e caso penal ‘Avestruz’, caminda e Parlamentario y ex-minister di Infrastructura, Desaroyo Espacial y Integracion, Benny Sevinger ta e sospechoso principal. E caso aki ta trata di un investigacion profundo tocante malversacion, estafa, soborno, labamento di placa y abuso di poder di e funcion den cual dicho gobernante/dignitario tabata eherce.

Con caso Avestruz a cuminsa?

Pa hopi aña pueblo a experencia un servicio (y maneho) no optimal y inhusto for di DIP na momento di haci peticion y otorgamento di tereno. Por ehempel, sa pasa cu un persona ta haci un peticion pa un tereno specifico y tin cu warda añanan prome cu haya un contesta (si esaki yega) of no ta ni bin na remarke pa ricibi tal tereno. Di otro banda, por mira cu cierto personanan ta entrega un peticion pa tereno y ta haya esaki den un cera di wowo. Tambe terenonan cu ta cay den parti di area di naturalesa (protehi) ta ser otorga sin cu ta tene cuenta cu e reglanan di e ROP (Ruimtelijk Ontwikkelingsplan). Anto Sevinger tabata e minister encarga cu e cartera di planificacion, caminda mester a proteha y conserva e naturalesa di Aruba. Lamentabelmente esaki no a sosode, sino e contrario di reparti tereno na esunnan yega na dje. Ta debi na e sucedidonan aki, caminda cu Jan de Ruijter y Micheal Williams a entrega e prome rapport na Ministerio Publico pa asina inicia un invistigacion cu tin di haber cu otorgamento di tereno. Consecuentemente debi na e rapport aki, un Hues Comisario di Sint Maarten mester a bin Aruba pa encamina e proceso pa haci e investigacionnan. Di e manera aki e investigacionnan a bira mas intensivo y e caso a haña e nomber di ‘Avestruz’.

E daño di caso Avestruz riba politica di Aruba y Reino

Cu e aparicion di caso avestruz, politica na Aruba y den Reino a haña un mancha grandi. E caso aki sigur ta e investigacion di corupcion mas grandi cu Aruba a yega di conoce den su historia di politica. E asunto complica, grave y na mes momento delicado aki, tin su efectonan negativo pa nos politica y pais Aruba den su totalidad na diferente nivel. Sevinger a pone un mal imagen na:

Nivel internacional y financiero: Un di e institutonan financiero cu ta presta Aruba fondo, esta IMF (International Monetary Fund) lo bira cauteloso cu gobierno di Aruba ora di presta fondo. Y mas ainda e desconfianza lo crece si e mesun Sevinger mester bolbe den un funcion di minister.

Nivel di Reino: E situacion ta crea un desconfianza bou di e otro paisnan den Reino. Creando asina un pensamento eroneo cu tur gobierno na Aruba ta traha a base di corupcion y mal uzo di poder.

Nivel local: Sevinger a pone un super mal imagen na e poder ehecutivo, con ta maluza poder ministerial pa beneficia esnan yega na dje y su mes.

Nivel personal: E caso Avestruz a hinca duda y desconfianza grandi den e pueblo, caminda tur persona ta puntra nan mes si nan ta sinti nan mes bon representa den Parlamento. Banda di esey hopi ciudadano, specialmente esunnan hoben, ta perde confianza den e sistema politico y lo no ta participa mas ni pasivamente mucho menos activamente na politica local. Un partido politico cu decadanan di existencia, ta duna un mensahe eroneo di postula un sospechoso riba nan lista y ainda mas, te hasta lag’e drenta den Parlamento di Aruba siendo un sospechoso di husticia.