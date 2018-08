Richard Vrolijk miembro nobo di RAIZ

Cera conoci cu sr. Richard Vrolijk, un yiu di tera cu a lanta den e barionan di Paradera y Piedra Plat, cu conocemento di e mundo di scouting, practica di arte marcial, baseball y futbol. Un persona dedica na su famia, cu un gran pasion pa arte marcial y educacion en general. “Mi tata y mi mama semper a influencia mi pa nunca stop di siña den bida,” sr. Vrolijk ta comenta.

Na 2002 sr. Vrolijk a caba su estudio di Lerarenopleiding na Hanze Hogeschool Faculteit Gamma na Groningen, Hulanda. El a traha un periodo den enseñansa regular publico na Hulanda pa gana experiencia. Durante su estudio el a siña conoce otro sistemanan di educacion banda di esunnan tradicional, manera Dalton, Montessori, Jenaplan, Dakpan model. Asina el a logra su certificado di Dalton tambe banda di su diploma di PABO. Den e pre-ultimo fase di su estudio, sr. Vrolijk a comparti cu un grupo di studiante internacional, e clausura di e programa cu participacion na tayernan den colaboracion cu studiantenan for di paisnan manera Finlandia, Dinamarca, Austria, Inglatera, Spaña, Macedonia, Alemania, Francia, Belgica y Hulanda.

Na 2003 el a haya e oportunidad pa bin traha bek na Aruba y el a tum’e, cuminsando cu enseñansa basico regular na scolnan publico. Na 2007 otro oportunidad a toca na su porta pa yuda den e departamento di curiculo cu tabata den e proceso di desaroyo di material pa scol. Na 2008 sr. Vrolijk a agrega enseñansa special na su carera pa di e forma aki siña conoce e diferente problemanan cu ta conduci na incorporacion di muchanan cu tin necesidad pa enseñansa special. Bon ekipa cu conocemento y experiencia nobo riba diferente nivel, sr. Vrolijk a bolbe scol basico regular pa sigui eherce su trabou como maestro. Durante e añanan dilanti klas el a sigui educa su mes por medio di diferente tayer y curso riba su propio custia pa por keda na altura di e ultimo cambionan den mundo di enseñansa. Na aña 2014 el a haya un oportunidad nobo pa traha na International School of Aruba, caminda el a cera conoci cu educacion ariba un nivel mas innovativo.

Na 2017 te 2018 sr. Vrolijk tabata den funcion di Staffunctionaris na Dienst Publieke Scholen pa tanto basis como voortgezet onderwijs. Asina el a bin haya un miho bista di kico tur ta bay bon y menos bon den nos enseñansa. Desde februari te cu juli 2018 sr. Vrolijk a ‘val in’ na un scol piloto di ‘Multilengual’ unda e por a observa e curiculo di cerca. Recien el a caba su curso di ‘School Leadership & School Management’ y ta bezig cu un estudio nobo pa sigui hisa su nivel despues di su bachelor den educacion. “Mi ta kere den ‘lifelong learning’, cu como profesional den educacion semper bo mester keda un paso dilanti di e desaroyonan den e mundo aki,” sr. Vrolijk ta splica.

Aunke Aruba ta un isla chikito, nos muchanan, hobennan y adulto semper a posee talentonan cu no tur ora nos sistema di enseñansa tradicional a sa di reconoce y desaroya. Algun a yega hopi leu, pero sr. Vrolijk ta di opinion cu nos tur por yega mas leu si ahusta nos sistema. No mester reinventa e wiel. Sr. Vrolijk ta kere den innovacion di enseñansa, den solucionnan pragmatico, den sciencia y ingenieria na un edad hoben. “Nos mester pensa den educacion global y educacion pa siglo 21 (21st century educacion), pero tambe den pensamento critico (critical thinking) den nos muchanan for di un edad hoben. Si nan ta bay ta e futuro, mester brinda nan e oportunidad pa participa den decisionnan cu ta concerni nos comunidad awor cu nan ta jong,” sr. Vrolijk ta amplia. “Educacion pa nos hobennan cu igualdad, pero tambe cu oportunidad individual pa sigui desaroya (equality and equity).”

Sr. Richard Vrolijk ta agradecido na Dios pa e bendicion, na su mayornan pa su educacion cu el a ricibi for di nan, y na su casa y su yiu pa nan sosten.

“RAIZ ta un movimento hoben, social democrata, cu vision pa un mihor Aruba pa tur esnan cu ta biba ariba e pida baranca aki. Pa tur esnan cu kier hiba un politica basa ariba respect mutuo. Esaki ta un movimento cu mi por identifica mi mes cu ne y pesey mi ta duna mi sosten. Sostene Raiz pa hunto nos por sigui sembra,” sr. Vrolijk ta finalisa.

