Richard Vermeulen: “Hotel pariba lo trece progreso pa San Nicolas”

Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber a duna un presentacion tocante e hotel nobo cu lo mester wordo construi na San Nicolas.

Sr. Richard Vermeulen tabata un di esunann cu tabata presente durante e presentacion di e mandatario. Masnoticia a combersa cu Sr. Vermeulen pa asina haya sa di su pensamento pa cu e hotel aki.

Richard Vermeulen, despues di a ricibi e presentacion di e desaroyo di e hotel pariba, cual practicamente ta den porta di San Nicolas, a cambia su pensamento pa locual ta e hotel.

Sr. Vermeulen semper tabata di acuerdo pa desaroyo di pariba, ya cu nan mes ta di pariba. Desde cu e Race Track mester a bin, e tabata sumamente feliz, pero lastimanente esaki no a bay door. E ta full emociona y contento pa e progreso pa San Nicolas.

Si ta pa progreso, e ta habri pa progreso. Ambientalistanan ta papia di shoco, etc. Pero si nan wak e hotel cu’n otro wowo, nan ta wak con e berde e luga lo keda. Sr. Vermeulen a siugi bisa cu ambientalistanan mester stop di ta hipocrita. Djis laga e minister papia y duna e presentación di e hotel. E ora e pensamento lo cambia.

E minister a papia di e beach, e pueblo lo keda cu e Baby Beach. Nan lo traha un beach nobo pa e turistanan. Tur cos lo keda. E local no mester tin miedo di perde territorio, ya cu esaki no ta bay perdi. Lo bin luganan extra pa e localnan sinta.

E tiki cu nan ta bay haya, San Nicolas lo bay probecha di esaki.

