E hoben Richard Tromp di 18 aña a bira ganado di e Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp e aña aki.

E ta un hoben cu ta traha y lucha pa bay dilanti riba diferente tereno. E ta un empresario hoben ya cu den veranda na cas di su mayornan el a habri su propio barberia cu 16 aña di edad. El a cuminsa corta cabey di un amigo y a haya e motivacion pa sigui diferente curso den e ramo di barberia pa amplia su conocemento.

Na 2024 Richard a habri su propio fruteria, unda cu dos bes pa siman e ta bende fruta y algun berdura fresco cu servicio drive-thru dilanti Centro di Bario Playa Pabao. Richard a acerca Asociacion Trabou di Hubentud na Aruba pa inicia su proyecto cual ta encera duna muchanan cu no tin mucho di come un pakete di cuminda durante aña como acto di sostenibilidad di su fruteria.

Richard ta conoci pa participa den diferente actividad como boluntario desde mucha.

Richard a yuda den vakantiekamp di Centro di Bario Playa Pabao, como lider y a bira lider campeon. Despues el a bira un coordinador general di Centro di Bario Playa Pabao di vakantiekamp.

Pa tur su esfuersonan como boluntario y pa su lucha pa bay dilanti den bida, Richard a gana e premio Poder di Hubentud na aña 2023 unda el a demonstra hopi disciplina, dedicacion, liderazgo y perseverancia mientras e mes tabata den examen klas na La Salle College. E grupo, di Poder di Hubentud 2023, tema “Naturalesa” cu a crea e Proyecto “Make The Whole Island Move Challenge” cu lo tuma luga riba dia 3 di mei 2025, tambe a gana bou di liderazgo di Richard. Mester remarca cu e premio cu el a gana ta encera un suma di placa y Richard a uza esaki pa yuda su wela drecha su cas y el a cumpra regalonan di Pasco pa e muchanan na Casa Cuna. Pues un hoben cu ta pensa pa yuda otronan tambe den necesidad.

Richard ta practica e deporte di futbol cu ‘Sport Club United’. El a cuminsa cu division U-7 y awo ta forma parti di U-20. E ta reforsa tambe den e division mas halto di futbol na Aruba, esta Division di Honor.

Richard ta un hoben cu curason grandi pa yuda otronan. Sin duda cu e esfuersonan propio di Richard ta hacie un hoben luchado y pa su meritonan e ta bira ganado e aña aki di e prestigioso Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp.

E ganado lo ricibi su premio diasabra 26 di april na ocasion di

celebracion di dia di Rey durante e ceremonia protocolar mainta den Parke Wilhelmina.