Richard Arends: Gobierno no ta cumpliendo cu e protocol cu e mes a acorda

Pa presupuesto 2019, CAFT ta usa e reglanan nobo pa loke ta trata supervision cu ta consisti e.o. di un separacion estricto di entradanan incidental versus gastonan coriente.

“Si nos mira e ultimo carta di CAFT, nos ta tuma nota caba cu Gobierno no a mantene su mes na e palabracionan cu a wordo haCi,” miembro di fraccion di AVP, mr. drs. Richard Arends a bisa. Gobierno tabata masha cortico den su contesta y manera custumber a evadi contesta riba e vision financiero, maneho economico pero tambe e perspectivanan pa e añanan nos dilanti.

CAFT na su turno a bolbe duna Gobierno un periodo di dos siman pa duna contesta satisfactorio. E parlamentario a ripiti enfaticamente cu e aumento di gasto no por wordo atribui na AVP. “Loke cu CAFT ta hacendo ta nada mas y nada menos cu ehecucion di e protocol di dia 22 di november di 2017 cu Gobierno di Aruba y Gobierno di Hulanda a acorda. CAFT ta eherciendo supervision basa riba un acuerdo cu ambos partido a yega na otro.”

“Si fraccionnan den coalicion ta haña cu e protocol di 2015 of e ley su supervision financiero actual no ta den cuadro di nos consitucion, pakico Gobierno a firma un protocol mas invasivo y ta den proceso di presenta un cambio riba e ley aki?” Parlamentario Arends ta puntra.

“Cu mi no ta di acuerdo cu e contenido di e protocol ta un hecho. Mi tabata hopi critico riba su contenido, pasobra e ta bay hopi mas leu cu e ley di supervision financiero existente y ta duna CAFT mas poder di loke nan tabatin caba. Sinembargo esaki ta loke cu Gobierno di Aruba mes a acorda cu gobierno di Hulanda y CAFT ta teniendo Gobierno na su palabracionnan.” Ainda e cambio di ley pa loke ta trata supervision financiero cu ta legitima e rol di CAFT pa e añanan nos dilanti, no a yega Parlamento. Presidente di Parlamento a yama un reunion al caso, pero Parlamento no a ricibi contesta satisfactorio riba kico por spera.

E parlamentario a para keto un biaha mas riba e ultimo carta cu gobierno a ricibi di e colegio di supervision financiero CAFT. El a referi na e prome conseho di CAFT cu a cuestiona e cuadro financiero cu a wordo presenta den presupuesto 2019. Sr Arends a mustra tambe cu pareu cu CAFT a trece su preocupacionnan, fraccion di AVP a bisa cu presupuesto 2019 no tabata completo y tabata falta substancia bou di cierto ponencianan pa loke ta trata entradanan. Presupuesto 2019 ta conta cu un aumento di 270 miyon adicional na entrada cu nos comunidad, nos ciudadanonan y empresanan mester carga. E entradanan adicional aki ta consisti e.o. di crisisheffing cu ta wordo manteni, e ‘sin tax’ cu mester drenta na vigor, aumento di invoerrechten, aumento di grondbelasting y aumento di accijns riba combustibel.

“Consehonan inicial di CAFT tambe tabata indica cu e colegio no por a determina si e presupuesto ta realistico of no, ya cu riba papel e tabata mustra di lo a cumpli cu e normanan pa aña 2019 manera palabra pero gobierno no por a substancia su entradanan, como tambe ehecucion di maneho pa reduci gastonan di personal. Ademas e CAFT a indica cu e norma ta wordo alcansa dor cu e aumento di gasto ta wordo cubri dor di un aumento di entrada.”

Sr. Arends a bisa cu “CAFT a mustra caba cu pa aña 2018 e gastonan a subi cu 100 miyon di florin compara cu aña 2017; na aña 2019 e gastonan a bolbe subi cu 30 miyon di florin. E gastonan adicional aki ta suma exactamente na e entradanan cu e aumento di BBO y BAZV a trece cun’e.” P’esey tambe fraccion di AVP a bin dilanti y mustra cu e ‘crisisheffing’, manera cu Gobierno a presente, no ta nada mas c’un ‘coalitieheffing’ pasobra e ta exclusivamente pa paga gastonan nobo pa operacion di gobierno y gastonan nobo pa personal di gobierno.”

