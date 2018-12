Richard Arends: E peso di Reforma Fiscal ta casi 20 biaha mas hopi cu e ‘alivio’

Na final di e reunion di Parlamento riba Reforma Fiscal, Parlamentario Richard Arends tabata hopi cla cu su pensamento riba e tema aki. “Un par di dia prome cu aña finalisa, Gobierno a presenta un Reforma Fiscal. Nan a purba bend’e hasiendo como si fuera tur hende ta bay dilanti, pero na final di dia e no ta nada mas cu un aumento di impuesto,” el a bisa.

E Parlamentario a analisa tur e datonan suministra y su conclusion ta cu apesar cu Gobierno ta bisa cu tur hende ta bay dilanti debi na cambionan den inkomstenbelasting, e peso cu ciudadanonan y empresanan mester carga pa aumento di impuestonan ta excesivamente halto. Na prome luga, e crisisheffing cu tabata pa seis luna, a keda manteni y banda di dje a aumenta grondbelasting, accijns riba bebidanan alcoholico y riba gasoline. Un calculo haci riba e cifranan actual ta mustra cu ta bay ranca, cu e aumento di impuestonan aki, 270 miyon for di pueblo. “E reduccion di inkomstenbelasting cu 16 miyon ta insignificate y desproporcional pa e peso di impuesto cu ta afecta e poder di compra directamente di nos ciudadanonan,” Parlamentario Richard Arends a bisa. “E 270 miyon cu pueblo mester carga no por wordo compensa hamas cu e 16 miyon cu pueblo ta haña back cu e adaptacionnan haci den e Reforma Fiscal.” Parlamentario Arends ta reitera cu e impuestonan aki ta meramente pa paga gastonan operacional di Gobierno cu a aumenta substancialmente for di 2017.

Arends a splica cu den pueblo mes e por a sinti cu tin hopi incertidumbre pa loke ta e cambio cu a wordo haci den e ley di grondbelasting y e prohibicion pa inclui BBO den prijs cu ta motibo pa speculacion. Ora cu tin incertidumbre den economia comerciantenan kier cubri nan riesgonan y ta bay hinca cualkier aumento di impuesto den nan prijs y na final di cuenta ta e consumidor ta paga pa tur e aumentonan aki. “E falta di trasnparencia y claridad pa loka ta trata inclusion di BBO den e prijs of no, e aumento di e ‘cost of doing business’ door di aumento di impuesto lo tin un efecto grandi riba poder di compra. Den bista di esey 16 miyon florin cu ta bay pa e pueblo, no ta yuda den nada.”

Pa e motibonan ariba menciona, fraccion di AVP a dicidi cu e no por sostene e prome fase di e Reforma Fiscal. E ta afecta e grupo mas vulnerabel den comunidad y e cuenta di e crisisheffing y demas impuestonan ta demasiado halto. E compensacion lo no bay yuda pueblo den nada, pasobra loke ta bay wordo ranca for di nan casi 20 biaha mas hopi cu esey. “E alivo no ta compensa e peso aki. E ta penalisa tambe esun cu a inverti den su propiedad. E profesionalnan cu a inverti cu hopi sacrificio den nan propiedad, ta bay hopi atras cu e structura nobo y e base di grondbelasting. ”

