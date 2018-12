Richard Arends di AVP ta sufri di un malesa conoci como PLUTOMANIA

Parlamentario Endy Croes a reacciona riba Richard Arends di AVP kende a skirbi recientemente un articulo cu un contenido totalmente robes al respecto Reforma Social cual ta un reforma husto. Richard Arends di AVP siguiendo e modus operandi di su ex-lider Mike Eman kende ta un manipulado “first class” conoci tambe como HANANAIS. HANANAIS ta un profeta falso cu a manipula Babilonia. Richard Arends a sali papia pataraca riba reforma fiscal pa hinca miedo den comunidad y bruha pueblo. Segun Richard Arends cu gobierno no a informa pueblo cu lo mester haci un taxatie pa e balor di bo cas cu e cambio aki. Wel laga nos pone Richard Arends Eman para straight y keto un rato. Hamas y nunca esey ta e caso. Richard no ta yega trabao pero for di su Palacio na Malmok e kier hunga politica barata. Pa locual ta regarda grondbelasting, bo mester 2 componente, esta e componente # 1 “balor” di e propiedad y componente # 2 cual ta e tarifa pa asina por calcula cuanto un ciudadano ta paga. Gobierno NO a mishi cu e componente #1 esta e balor y pues esaki ta keda INTACTO. Locual ta e componente # 2 esta e “tarifa”, gobierno a haci un verschuiving HUSTO. Antes tur hende ta paga 0.4% di e balor. Awor hende cu propiedad di 120 mil florin of menos ta cay den un nul tarief y no lo paga. Propiedadnan entre 120 mil pa 250 mil florin lo paga 0.2% di e balor, propiedadnan cu balor entre 250 mil y 500 mil florin lo cay bou di e tarifa di 0.3%. Pues pa e grupo aki tur ta menos cu e tarifa di 0.4% cual e tabata semper pa tur hende. Si balor di propiedadnan ta 500 mil y 750 mil florin e tarifa ta keda 0.4% manera cu e ta awor. Propiedadnan cu balor di riba 750 mil florin e ora apenas e tarifa ta subi pa 0.6%. Personanan cu e propiedadnan aki nan loonbelasting tambe ta bay baha y ta wordo recompensa. Cu e sistema husto aki tin alrededor 1800 doño di condominio cu lo bay cay den e tarifa di 0.6% y lo aporta na caha di gobierno cu nan faire share. Esaki ta e puro berdad y no locual Richard Arends Eman a purba gaña pueblo. Awor net Richard cu a strica mas di 3 miyon di pueblo aki usando su compania Horizon Consultancy pa duna Mike Eman conseho kier bin bruha tera cu engaño. Richard Arends Eman a strica den RDA na 2016 Afl. 299.800,- y na 2017 Afl. 115.000,- y ainda den 2018 un suma di Afl. 31.000,- pa un total di 445 MIL florin. Pues sinta den Parlamento y tabata stricando ainda den RDA. Ki sinberguenseria! Cientificamente ta prueba cu hendenan asina ta sufri di un enfermedad conoci bou di e nomber PLUTOMANIA. Plutomania ta un enfermedad unda un persona tin e deseo excesivo y obsesivo pa placa y rikesa. Traduci na Spaño PLUTOMANIA ta mescos cu CREMATOMANIA. Pueblo mester percura pa figuranan asina manera Richard Arends Eman keda for di poder di pueblo y no bolbe hamas den cualkier gobernacion, Parlamentario Endy Croes ta termina bisando.

