Richard Arends (AVP) ta contra creacion di entidad di reforma via Rijkswet

Diaranson a tuma luga e reunion entre Gobierno y Parlamento den cual a trata e posicion di Gabinete Wever-Croes encuanto e dos rijkswetten cu tin riba mesa. Un di nan lo regla e supervision financiero di Aruba y e otro lo regla creacion di entidad di reforma cu lo percura pa ehecucion di un pakete di reforma. Den disertacion di mr. drs. Richard Arends, Parlamentario di AVP, el a purba di separa e dosnan for di otro. Di un banda tin e paketenan di reforma, e asina yama ‘landenpakketten’, ta regarda asuntonan di pais y di otro banda tin e entidad nobo cu lo bay forsa Gobierno di e islanan pa introduci e medidanan acorda.

Gobierno a indica di lo ta revisando caba e paketenan di reforma, lagando e impresion atras cu a acorda creacion di e Entidad di Reforma. Fraccion di AVP ta sperando contesta riba esaki y pa tende di Gobierno cua di e reformanan ta aplicabel pa Aruba, kico nos mes por regla como pais y loke nos por regla di otro forma cu Hulanda. Parlamentario Arends a puntra gobierno specificamente kico ta su posicion riba e Rijkswet pa supervision financiero enbes di LAft y tambe creacion di e entidad.

Unda nos ta para awe ta un producto di mas cu 34 aña. E ta un producto unda cu visionarionan den sector priva pero tambe mandatarionan a tuma riesgo cu a surpasa e ambicionnan cu a pone pa nos. Awe nos desaroyo economico ta mas halto cu cu hopi otro isla den region, danki na vision y riesgonan cu sector priva y gobiernonan den pasado a tuma. E entidad lo elimina e potencial aki, pasobra tur proyecto, tur inversion di parti di gobierno mester pasa via e entidad aki.

E lista di areanan cu e entidad aki lo tin algo di bisa ta hopi: No solamente loke tin den e paketenan di reforma, pero tur otro area cu e entidad aki tin na bista di e rijkswet incluyendo inversionnan. Gobierno mes no ta bay tin instrumento pa por maneha desaroyo economico atrabes di inversion publico.

Fraccion di AVP ta contra creacion di e entidad aki via Rijkswet, como tambe incorporacion di Aruba den un Rijkswet pa supervision financiero. Sobretodo, pasobra e ultimo aki no ta necesario. Tabata existi un ley pa regla supervision financiero localmente pa medio di un colegio rigi bou di ley Arubiano. Desafortunadamente pa motibo di e amienda di Rocco Tjon cu Parlamento a aproba, nos no tin un ley di supervision financiero actualisa y awe tin — no un Rijkswet – sino dos Rijkswet cu ta colga riba cabes di Aruba.

Fraccion di AVP ta keda en espera di loke cu gobierno ta bay bisa riba esaki y ta spera tambe cu gobierno por atene su mes na e deseo di parlamento, como tambe contenido di e carta di Presidente di Parlamento. Parlamento den su constelacion actual, ni gobierno, tin mandato pa cambia Statuut sin mas por medio di e dos Rijkswet nan aki. Ta nos deber pa informa ciudadanonan kico ta e repercusionnan riba termino largo, manera aumento di impuesto, reformanan y introduccion di impuestonan nobo, na momento cu nos acepta e condicionnan aki pa un sosten financiero te na december di e aña aki.

