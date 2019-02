Richard Arends (AVP) : Supervision financiero ta status quo

Tanten cu no tin un ley di supervision financiero nobo, CAFT ta usa e protocol firma na november 2017 dor di gobierno actual como su cuadro di referencia. Asina Gobierno di Aruba a palabra cu CAFT.

E organo di consulta aki ta cumpliendo meramente cu loke gobierno mes a acorda cu n’e y e norma- y reglanan nobo cu ambos Gobierno a palabra. “Dor di falta di un cuadro legal nobo, Parlamento ta wordo poni un banda,” Parlamentario pa fraccion di AVP, Sr. Richard Arends a bisa, mirando cu a protocol nobo ta hopi mas invasivo cu e ley actual di supervision financiero.

Durante e reunion di Parlamento riba e desaroyonan riba situacion di supervision financiero yama pa Presidente di Parlamento, Gobierno a elabora riba e publicacionnan di CAFT. Den un carta cu a wordo publica inmediatamente por a tuma nota cu tres biaha a puntra gobierno pa duna un splicacion con nan ta yega na entradanan cu gobierno a presupuesta como cu nan no a subtancia e diferencia den entradanan compara cu aña 2018.

Literalmente e ultimo carta ta bisa cu CAFT ta carece di informacion crucial pa determina si e presupuesto 2019 ta realistico si of no. CAFT ta bisa tambe cu e informacion cu el a haya te cu awor, no ta suficiente y no ta completo y informacion cu nan ta ricibi informalmente riba nivel di ambtenaar, no ta cuadra cu e informacion cu mester ricibi formalmente dor di e minister.

Ademas di esey CAFT ta duna atencion special pa loke ta trata e ehecucion di e Sociaal Crisisplan cu ta fondonan cu gobierno a aloca apart. CAFT lo no a ricibi informacion debido riba esaki. Den su carta CAFT no ta cuestionando e maneho, sino ta e responsabilisacion di e fondonan. Aunke cu na momento cu Parlamento a aproba e Sociaal Crisisplan unanimamente a bin cu’n cuadro di responsabilisacion caminda cada tres luna gobierno mester presenta un uitvoeringsrapportage. Sinembargo, CAFT mescos cu oposicion ta keda preocupa con e fondonan aki ta wordo aloca y si esaki no ta un vehiculo pa aumenta mas ainda e gastonan di gobierno of aumenta mas ainda e gastonan di personal.

Nos ta spera cu den e dianan nos dilanti, Gobierno sa di suministra e informacion necesario pa e supervision wordo eherce, pero ta lamenta cu nos ta yega na un impase entre gobierno y CAFT. E reunion di Parlamento yama pa atende cu e futuro di supervision financiero no a resulta den contestanan concreto pa cu e preguntanan aki.

