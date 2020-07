Richard Arends (AVP): “Super entidad” lo haya autoridad riba economia, enseñansa, husticia, salud y infrastructura

Diaranson mainta den conferencia di prensa semanal di partido AVP, Richard Arends a duna un splicacion riba e dinamica y structura di con e “super entidad” proponi, e entidad di reforma ta hinca den otro y con lo e ehecuta su tarenan manera stipula den e paketenan di reforma, e landenpakketten. E creacion di e entidad aki – cu lo no sirbi solamente como agencia di financiamento, pero tambe cu podernan ehecutivo igual na un Gobierno – ta un condicion poni pa Hulanda pa otorga fiansa pa Aruba, Corsou y Sint-Maarten.

Segun Arends, locual ta yama su atencion ta cu e reformanan cu ta stipula den e no ta solamente reformanan pa mehora aparato gubernamental of finansa publico, pero nan tin un tono ideologico tambe. No solamente e entidad kier forsa yuda ehecuta den cierto reformanan den e paisnan, pero e ta haña autoridad pa inicia y ehecuta cierto proyectonan tambe cu Gobierno hulandes ta haña ta bon sin tene cuenta cu maneho di un gobierno legitimamente nombra. No ta trata aki si e contenido di e paketenan di reforma ta bon of no, ta trata di con ta pone organonan legitimamente y democraticamente apunta un banda.

Espacio pa reforma y medida

Gobierno cu Parlamento, den conhunto cu gremionan sindical y di sector priva, ta esunan mas yama pa por midi si un sociedad por carga un reforma of un aumento di impuesto. E escogencia di un BBO of un BTW mester ta den man di Gobierno of parlamento pa por dicidi esaki. Mescos ta conta pa empresanan estatal: cada pais ta dicidi si e estado ta accionista di e empresanan aki of ta laganan enteramente den man di sector priva. No ta deseabel pa un entidad bin forsa e cierto reformanan, pero forsa un idiologia pa loke ta trata con bo pais ta hinca den otro. Por a tuma nota di esaki den pasado durante Dialogo Social unda caminda den forma di dialogo a bin cu reformanan manera entre otro pa pension, seguro medico, energia. Gobierno hunto cu actornan clave di bo sociedad por dicidi kico ta acceptabel of no. Aumento di edad di pensioen na 65 aña e tempo ey tabata resultado di anailis y estudio hunto cu partnernan social.

Contenido no ta e issue sino ta e forma con lo ehecuta, supervisa y forsa esakinan

Ora a papia na luna di mei di un entidad, a crea e impresion cu e entidad aki lo ta encarga solamente cu financiamento. E entidad manera proponi awor tambe lo duna sosten y supervisa na locual a acorda den e paketenan di reforma. E entidad aki lo por inicia proyectonan riba sumes pafo di Gobierno y pafo di e pakete di reforma. Arends ta splica cu si e entidad aki ta di opinion cu riba cierto areanan di maneho mester bin proyecto of reforma, e ley di Reino aki ta dune e autoridad pa haci esaki y Gobierno mester coopera. E la ilustra asina tambe cu e pakete ta djies e tip di e iceberg poniendo Parlamento di Gobierno totalmente un banda.

