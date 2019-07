Richard Arends (AVP): “Poco actividad economico door di aumento desporpocional di haci negoshi”

Durante recess e fraccion di AVP lo haci uzo di nan tempo pa nan por combersa cu comerciantenan, consumidor y inversionistanan tocante nan preocupacionnan. Si tin un consenso den nan tur di e aumento desporpocional di haci negoshi ta strobando e actividad economico di Aruba, pero tambe e ta comiendo e poder di compra di ciudadanonan.

For di juli 2018 ora cu a introduci e crisiheffing pero tambe na december 2018, ora cu a haci e reforma fiscal cu eigenlijk no tabata nada otro, segun Sr. Richard Arends, cu’n aumento di impuesto ariba e lomba di e consumidornan pero tambe comerciantenan unda cu por a conta cu mas di 60 miyon florin a wordo ranca for di nos economia, afectando e poder di compra di consumidornan.

Si solamente wak e prijs di cuminda y berdura, esaki entre mei 2017 pa juni 2018, a subi cu mas di 6% y despues 14%, haciendo asina gastonan esencial pa por sobrevivi pa haci’e casi impagabel. Hopi biaha mandatarionan ta bisa cu e comerciante por hink’e den prijs y kit’e for di winstbelasting. pero esaki ta berdad te cierto punto. Pero un prijs super caro riba shelf e no ta wordo cumpra y esey ta traducic den poco actividad economico. Ta haya comerciantenan ta cuminsa pospone inversion y gastonan pa loke nan ta haci pa nan compania y por yega te asina leu cu ta manda hende cas y esey ta un probablidad hopi grandi.

Si mira e ultimo buletin di Banco Central cu a publica recientemente di e confianza di consumidor. esaki ta sigui deteriora. No solamente ariba e situacion actual pero tambe ariba e situacion fianciero di e consumidor pero tambe ta e perspectiva pa futuro segun e encuesta cu Banco Central a caba di haci, dunando poco speransa pa loke ta trata e actividadnan economico pa e tempo nos dilanti, pero tambe e situacion financiero di e consumidor.

