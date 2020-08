Richard Arends (AVP): No Tin Estimulo Economico Riba Termino Cortico

Durante e conferencia di prensa di partido AVP, Parlamentario Richard Arends, a indica cu Parlamento ta en espera di algun asunto importante pendiente manera e.o. e negociacionnan cu Hulanda y e ultimo desaroyonan pa loke ta covid-19, e medidanan cu a wordo tuma pa preveni contagio como tambe e dispersacion di e virus rond di e isla y efecto riba nos economia. Fraccion di AVP ya caba a hasi mas di 30 pregunta al respecto, pero no a ricibi contesta ainda.

“Na varios ocasion fraccion di AVP a trece dilanti, cu mester maneha e expectativanan despues di reapertura di nos frontera. E reapertura di frontera no ta sinonimo cu tur cos ta bay bek na e situacion cu tabatin na luna di maart 2020. Reapertura di frontera tin efectonan grandi riba salud di nos hendenan, pero tambe e aspecto economico y tambe e aspecto laboral, e parti social di nos isla y comercio. Pa esakinan nos no a tende cu Gobierno tin un maneho riba termino corto,” e Parlamentario a indica.

E la sigui bisa cu Aruba ta experienciando un di dos brote y por a nota hopi puntamento di dede, hopi tiramento di culpa y ta algo cu nos siguramente ta lamenta. E miembro di fraccion di AVP a sigui mustra cu na luna di juni caba tur hende a cuminsa retoma nan actividadnan cotidiano. “A celebra cu nos a ‘crush e curve’ y cu Aruba ta ‘COVID-free. Entretanto fronteranan a habri y subconscientemente a conduci cu comportacion di e ciudadano cu no a tene suficientemente cuente cu distanciamente social of otro normanan di hygiene. Pero Gobierno mester asumi su responsabilidad tambe di no a ehecuta e controlnan necesario y a confia completamente riba e testnan na aereopuerto.”

Parlamentario Arends a sigui mustra cu sembra miedo y crea carga di consenshi den poblacion, no ta e actitud corecto pa combati contagio. Segun Arends, gobierno mester sigui maneha expectativanan di un manera realistico. No solamente den e area di salud, pero tambe e parti economico, comercial y laboral. Anunciando cu e cantidad di pasaheronan ta surpasa expectativanan siguramente ta un desaroyo alentador, pero e no ta yega nada serca di loke nos tabata conoce y loke tabata mantene ‘Aruba’ den operacion. “Nos tin tin 9 mil camber – di hotel so – cu mester wordo yena. Nos tabata ricibi 120 mil turista pa luna y awor nos ta papiando di un averahe di 15 mil; nos tabata ricibi casi 250 vuelo semanal y awor entre 40 pa 50.”

“Esaki ta preocupacionnan cu fraccion di AVP a bin ta trece dilanti pa algun tempo caba,” segun Arends. “E slow recovery cu hotelnan ta papiando di dje ta aplicable pa resto di nos economia. Nos ta bayendo back na nivelnan di añanan nobenta. Empresanan mediano y chikito cu por a wanta cabes riba awa e ultimo 3 pa 4 lunanan, no por wante pa 12 luna mas of mas largo, cual ta e tempo cu expertonan ta premira cu nos lo ta back na nivelnan cu nos tabata conoce na 2019. Atencion di gobierno pa loke ta estimulo economico cu tin mester, ademas di estimulonan financiero, ta completamente ausente.”

