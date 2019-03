Richard Arends (AVP): No tin claridad ainda riba entradanan adicional di e reforma fiscal

Otro punto cu CAFT a señala den su carta di 25 di februari 2019 ta relaciona cu e reforma fiscal. Parlamentario pa fraccion di AVP mr. drs Richard a indica cu ta wordo papia masha hopi mes riba dje, unda cu diferente version y probablidad ta wordo discuti, dunando desafortunadamente mas espacio pa speculacion y incertidumbre den sector priva y comercial. Segun e Parlamentario, e prome fase di e supuesto reforma fiscal no ta nada mas cu un aumento di impuesto. E prome fase a wordo introduci dia prome di januari caminda mester a inclui BBO den e prijsnan cu un periodo di transicion di 6 luna creando mas confusion, a mantene tambe e crisisheffing, grondbelasting y accijnzen a subi. “Mientras cu Gobierno a bisa cu tur hende ta bay dilanti den nan entrada, comunidad mester carga un peso 270 miyon florin.

Na momento cu como Gobierno bo tin un reforma fiscal planea, bo mester sa por lo menos kico ta e entradanan cu ta spera. “Ora cu a hasi pregunta riba e entradanan cu Gobierno ta premira pa e reforma fiscal, gobierno no por a contesta esakinan. Nos sistema fiscal actual cu ta contribui na un poco menos cu un biyon di florin. Gobierno no por a indica si e reforma fiscal lo contribui mas of menos na e entradanan actual. Mescos cu Gobierno no a contesta Parlamento, tampoco a contesta CAFT. Den su carta mas reciente CAFT ta haci e mesun preguntanan relaciona cu e implicacion nan di e reforma fiscal. Como cu CAFT ta carece di un bista riba e plan integral pa reforma di nos sistema fiscal, dificilmente por bisa di e cambionan premira ta realistico si of no.

“Un biaha mas pa falta di claridad y falta di informacion CAFT no por indica si e base di entrada cu tin den e presupuesto 2018, ta e base corecto pa bo por calcula e entradanan adicional. Presupuesto 2019 ta contene un aumento di 270 miyon di florin compara cu aña 2017 consistiendo di: 10 miyon extra na accijns, 10 miyon na accijns di gasolin, tin 14.5 miyon na grondbelasting, 16.6 miyon na sintax cu mester drenta na vigor dia prome di juli di 2019 pa por cumpli cu presupuesto 2019 pero caminda parlamento ainda no a ricibi nada riba esaki. Tin un 87 miyon di e aumento di BAZV y 130 miyon di e crisisheffing cu a keda manteni. “E cifranan ta mustra cu e alivio cu comunidad ta bay sinti ta costa Gobierno solamente 16 miyon florin. Tur hende cu por haci un comparacion ta mira un aumento di 270 miyon florin no ta den proporción cu un compensacion di 16 miyon cu ta wordo duna”

E 270 miyon di florin ta equivalente na mas cu 5% di GDP, algo cu den paisnan moderno no ta existi. Un aumento di impuesto ta semper alrededor di 2% di GDP,” Parlamentario Arends a señala. El a sigui mustra cu mientras cu entradanan ta aumenta, CAFT ta constata tambe cu no tin un reduccion genuino pa loke ta trata gastonan di gobierno, especialmente gastonan di personal. CAFT ta basa su mes riba e acuerdo entre gobierno di Aruba cu gobierno di Hulanda, pa loke ta trata e maneho di e reduccion di gastonan di personal (BVP) cu mester tin un valides entre 2018 y 2021.“Nos tur por corda cu ya na 2018 caba gobierno mester a reduci e cantidad di personal cu 12 miyon di florin y esaki no a sosode y awor tin un reduccion minimo pa loke ta trata gastonan di personal.”

