Richard Arends (AVP): Codigo civil nobo ta un stap grandi pa inclusion riba tur tereno

E partinan nobo di e Codigo Civil di Aruba cu a wordo aproba pa Parlamento di Aruba na 2016 a drenta na vigor ora cu cu un mayoria basta amplio di Parlamento a aproba e ley di introduccion. Segun Arends, e balansa entre e poder legislativo, ehecutivo y hudicial ta wordo re-estableci caminda huesnan lo no tin nodo di sinta riba e stoel di e legislador. “Ademas di recalibra e trias politica cu ta e fundeshi di nos estado di derecho, e ta un stap grandi pa inclusion riba tur tereno na Aruba: for di parehanan di mesun sexo y sexo opuesto, te cu e viuda cu ta keda atras y su posicion huridico ta wordo mehora ora su esposo fayece.”

“E cambionan den nos Codigo Civil cu drenta na vigor ta toca derechonan di famia, di paternidad y tambe sucesion, herencia, contractnan di huur, contractnan laboral y ta mehora tambe e posicion legal di e pareha cu ta biba mas largo.” Parlamentario Richard Arends a sigui mustra cu hopi biaha parehanan cu ta casa cu otro y na momento c’un di e partnernan aki fayece, esun cu ta biba mas largo, ta wordo priva di por haci uso di vivienda, di propiedad, of servicio y beneficionan cu a keda atras. “E cambionan aki ta brinda hopi mas proteccion pa e esposo of esposa of partner cu ta keda na bida mas largo, pero tambe ta brinda e mayornan derecho pa hasi uso di nan propiedad completamente con cu nan kier na momento cu ta elimina e porcion legitimo den nan herencia,” Perlamentario Arends a splica.

“Durante e ultimo añanan huesnan tabata dicta y nan tabata sinta riba stoel di e legislador. Nan tabata duna nan sentencianan a base di sentencianan di cortenan halto internacional y asina cada biaha halando Gobierno su atencion pa cambionan di ley cu no a wordo implementa pa caba. Entre nan e introduccion di e areglo civil, of geregistreerd partnerschap, cu segun Corte Europeo di Derechonan Humano mester garantisa derechonan fundamental di esnan cu ta desea di formalisa nan covenio di e manera aki,” Parlamentario Arends a splica.

Ta importante menciona cu inclusion no ta solamente relata na trece mas igualdad pa esnan di sexo igual pa sera dicho areglo. “Pero ta duna tur hende e posibiliada pa inscribi nan convivencia den e registro pa ‘geregistreerd partnerschap’ unda nan derechonan fundamental ta wordo garantisa y no solamente den ‘un’ registro. Aunke cu ta un stap grandi pa igualdad, e areglo civil no ta mesun extenso cu loke matrimonio ta, manera por ehempel asuntonan fiscal, asuntonan di paternidad, asuntonan di seguro social no ta wordo regla den e ‘geregistreerd partnerschap’.”

Matrimonio riba su mes como instituto a keda intacto y matrimonionan religioso no a forma parti di e discusion aki. Durante su disertacion Sr Arends tabata hopi breve. Segun e, tur discusionnan fundamental riba e asunto aki, si bo ta contra of pro, a wordo hiba caba na 2016 y na 2017 tabatin e consulta ya cu el a forma parti di diferente programa di diferente partido cu a participa na e contiendanan electoral, pues no tabatin motibo pa sinta discuti cinco ora largo pero sinembargo e ley aki a pasa cu sosten di un gran mayoria di sosten den Parlamento,” Parlamentario Richard Arends a finalisa bisando.

