Richard Arends (AVP) Clase media y pensionadonan perhudica seriamente dor aumento grondbelasting

Ya caba e encuesta conduci pa Banco Central a confirma loke ta pasando caba despues di introduccion di e reforma fiscal di gobierno. Manera fraccion di AVP a bin ta informa, e prome fase di reforma fiscal no tabata nada otro cu aumento di impuesto riba lomba di pueblo. Poco poco por mira e impacto grandi cu esaki ta poniendo riba lomba di pueblo y cu lo sigui empeora lunanan nos dilanti. Parlamentario Richard Arends di fraccion di AVP ta mustra cu ta for di december caba y durante tratamento di e cambio di ley di reforma fiscal, a mustra gobierno riba e impacto negativo cu esaki lo tin pa economia y pa e poder di compra di nos ciudadanonan. For di siman pasa e siguiente medida a wordo sinti: e cobransanan di grondbelasting a cay den brievenbus cu tarifanan hopi mas halto cu normal. Presupuesto 2019 ta conta cu casi 15 miyon florin adicional cu e auemnto di grondbelasting aki.

“Si tuma ehempelnan riba e situacion actual: un famia di clase media cu tin dos biaha un entrada promedio, porta a wak un adelato den nan inkomstenbelasting na cuminsamento di aña. Pero si nan tin un cas di 100 pa 150 meter cuadra, na e balor di construccion actual y teniendo cuenta cu durante añanan a pone cura, of a construi un apartamento y a traha riba e landscaping, e cas su balor ta aumenta substancialmente y e ta aumenta hopi mas compara cu e inversion cu e doño di cas a haci. Bo ta haya bo mes den casonan caminda e balor pa grondbelasting ta subi cu 250 florin, cu 2000 florin y hasta cu 3000 florin di ehempelnan cu ta yegando cerca nos di fraccion.

Ora a introduci e medida aki, a elimina e 60 mil cu tabata esun belastingvrijevoet cu ta hustamente e incentivo cu ta existi pa bo por haci inversionnan. “E base di e grondbelasting ta simplemente a e taxatiewaarde mas 20% di e balor di e cas,” Parlamentario Arends a splika. Ademas tur hende mester informa departamento di impuesto di tur mehoracion cu wordo haci na e cas ya cu si no haci esaki un persona lo haya un boet loke lo pone un peso adicional pa e famianan en cuestion. Mamanan soltera kendenan no a conoce un beneficio dor di cambio di inkomstenbelasting, pues si bo a un mama profesional y bo a inverti den bo propiedad, bo wordo penalisa dos biaha, ya cu uno bo no a haya compensacion minimo cu gobierno a duna.

Hopi di nos pensionadonan por ta hendenan cu decena di añanan pasa, a haya un pida tereno erfpacht y kendenan aworaki no ta activo mas y kendenan cu hopi esfuerso a drecha nan cas, mehora nan propiedad pa awor cu nan tin pensioen nan por gosa di esaki. Hopi area cu 30 of 40 aña pasa tabata areanan exclusivo di residencia, aworaki ta bira areanan combina cu e balor di e propiedadnan ta aumenta mientras cu e persona su entrada no ta subi. Grondbelasting di hopi pensionado a subi substancialmente, no solamente pa e mehoracionan cu a tuma lugar, pero tambe pa factornan externo. Aunke cu fraccion di AVP a trece e punto aki dilanti durante di reunion di Parlamento, no tabatin oido pa introduci un tipo di ‘grandfathering,’ un forma caminda personanan cu y sigur pensionadonan kende nan entrada no ta bay aumenta, gobierno por duna nan un incentivo of por exclui nan di e ley aki.

Comments

comments