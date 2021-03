Richard Arends (AVP) Cambio di ley di LTU manera proponi ta discriminatorio

Parlamento a trata e ley di admision y expulsion di Aruba (LTU) unda ta regla di forma permanente pa personanan cu ta den servicio di Pais Aruba of den servicio otro paisnan den Reino, cu ta den servicio di un organisacion internacional of cu ta den servicio di cualkier instancia subsidia pa Pais Aruba of otro pais den Reino por wordo admiti libremente aki na Aruba. Esaki ta sosode caba a base di maneho segun e peticion di e instancia concerni, pero awor ta expande su mes di forma general y permanente pa e esposo of esposa di e funcionario of su partner, pero tambe na cualkier otro persona of personanan cu e tin relacion sostenibel y duradero cune.

Segun fraccion di AVP e cambio di ley cu a wordo trata ayera ta discriminatorio. “Nos mesun yunan di tera mester pasa den un cantidad di screening prome por registra nan casá cu no ta naci na Aruba. Arubianonan den servicio di Pais Aruba cu ta casá cu un persona naci pafor di Aruba no ta haña e mesun trato preferencial cu e ley ta duna. E ley ta duna preferencia di admision na un cierto grupo di persona di nacionalidad hulandes cu ta den servicio di cualkier instancia hulandes hunto cu pareha, sin cu nan ta hulandes of no, y nan famia completo pa por biba y traha na Aruba. E admision preferencial aki tambe ta conta pa nan pareha (of mas) si nan ta cu otro pa mas cu 6 luna, pero no ta casa y ni tampoco registra formalmente,” Parlamentario Arends ta splika.

E cambio di ley aki ta duna un carta basta habri na ken lo por establece su mes na Aruba sin importa e relevancia di su doño di trabou y tambe cu derecho di estadia como tambe di trabou. Segun fraccion di AVP e cambio di ley aki ta habri un porta hopi hancho y ningun momento gobierno a presenta garantianan necesario pa loke ta trata e mercado laboral local y esaki ta criticanan cu Raad van Advies a trece dilanti den su conseho y den nos opinion gobierno nunca a contesta esaki den un forma satisfactorio y lo tin cu mira con e ley aki lo wordo atendi.

“Aunke cu Gobierno no kier admiti, e cambio di ley aki ta forma parti di un di e prome exigencianan di e landenpakket cu a wordo acorda dia 13 di november ultimo. E ley cu a wordo trata ayera ta stipula e reglanan nobo di admision pa personanan cu no ta naci na Aruba hunto cu nan casa, partner of parhea di manera permanente, mientras cu e COHO y landenpakket ta algo temporal,” Parlamentario Arends ta puntra su mes. “E reglanan pa admision di grupo aki por a wordo regla facilmente a base di maneho existente sin tin nodo di ta discriminatorio. Den pasado tabata regla admision di personanan cu no ta naci na Aruba pa e instancia di Reino en cuestion, pero no pa instancianan nacional of di un manera general manera cu e ley ta propone awe.”

