Richard Arends a wordo lansa como candidato di AVP

Den e sala di EPI completamente yen, den presencia di su casa, su tres yiunan, su mayornan, su ruman muhe y demas famia, e candidato fuerte di partido AVP Richard Arends a keda anuncia. No cabe duda cu Richard ta un candidato cu calidadnan excepcional. Cada orador a elogia e inteligencia infinito di Richard Arends y tur tabata falta superlativo pa expresa nan mes ora nan tabata papia di su capacidadnan intelectual. Luciano Milliard a bisa cu Richard ta un compas cu por confia riba dje y ta sirbi como guia pa Aruba.

Sra. Selima Maduro-Halabi a expresa su mes den forma hopi personal ya cu e conoce Richard desde nan ta mucha. P’e Richard ta un tremendo tata di famia y un bon casa y yiu. Minister Bermudez tambe tabatin palabranan di aprecio pa e persona Richard Arends y a menciona varios reunion cu nan a atende hunto y unda e inteligencia di Richard semper ta hunga un rol grandi. Na final di su discurso el a priminti Richard dilanti e centenares di hende cu e ta vota p’e den e siguiente eleccion. Minister de Meza ta otro cu a conta di e capacidadnan di Richard y a recorda con apesar di su edad hoben el a sa di pone hendenan para straight ora e tabata hiba negocacionnan cu entre otro grandinan di e mundo empresarial. Richard a lidera e ekipo cu a haci e exitoso trabou di reapertura di e refineria. Aki el a negocia cu ehecutivonan halto di CITGO.

Lider di partido Mike Eman a bisa cu e calidadnan di Richard ta legio y su inteligencia incomparabel, pero esey so no ta haci un persona un bon politico. Banda di esaki Richard tin su curason na e bon luga. Un curason cu ta bati pa su hendenan, pa e comunidad aki. El a finalisa su discurso bisando: Aruba ta yama bo bonbini.

Na momento cu Richard Arends a subi stage pa papia e hendenan tabata completamente entusiasma. El a gradici su casa y yiunan, su mayornan y su ruman muhe y demas famia presente. El a splica pakico el a scoge pa subi lista di partido AVP.

“E contesta ta simpel: un partido mester ta basa riba un ideologia y no riba pragmatismo. Mi ta kere firmemente den e fundamentonan di e ideologia social-cristian cu e partido ta basa riba dje. Mi ta kere den responsabilidad comparti unda Gobierno ta mantene su mes na su tareanan propio.

Mi ta kere den un husticia social unda e ciudadano ta sinti su mes proteha door di Gobierno.

Mi ta kere den solidaridad den nos sociedad unda nos ta comparti e peso, pero tambe e prosperidad.

Por ultimo, y mi ta kere ta esun di mas importante, mi ta kere cu nos tin e responsabilidad di garantisa un bienestar duradero pa generacionannan cu ta bin manehando nos recursonan di un manera responsabel.”

P’esey – pa no keda ningun duda – ta AVP e ta!