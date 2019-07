Ricardo Croes (ReD): “Docentenan no mester laga nan mes wordo gaña y ciega”

Increibel con minister Glenbert Croes, Prome Minister Evelyne Wever-Croes, Alan Howell, Edgard Vrolijk, Endy Croes, Henry Tevreden y Sueann Ras ta bin dilanti anto haci como sifuera cu anan tin enseñansa na pecho y cu ta danki na nan e situacion den enseñansa ta on hold of cu minister a cambia su decision of/of cu ta MEP a KITA Trai Merdia for di Minister dr. Rudy Lampe.

Bay gaña baca!!! Nada ta on hold!!! Pa tur hende cu kier sa e berdad Minister Lampe a elabora ampliamente riba esaki den su rueda di prensa ayera mainta. E la comparti bon cla cu ta su plan cu e tin ta traha riba dje for di aña pasa y cu kinderopvang ta cay bou di Minister di Asuntonan Social. E la splica cu diabierna ultimo ta su persona a presnta e solucion y traspaso di kinder opvang pa e ministerio cu e mester cay bou di dje. E la mustra tambe cu e trahadornan aki a cobra sin base huridico pa añanan largo pero cu e no ta bay cobra e placa bek. Scucha pa bo mes y no laga niun hende manipula bo. Tur e docentenan cu ta permiti nan mes wordo manipula ta haci un daño grandi na enseñansa en general.

Manera mi a bisa caba. Politica tradicional ta e problema di e pais aki y esaki ta locual ta bay caba cu nos tambe.

P.s. Keda bo pendiente di e desaroyo cu ta nada menos un agenda politico pa caba cu ReD. Habri wowo y realisa kiko ta pasando.

Comments

comments