Ricardo Croes cu miras pa futuro sigur di haci un bon trabao den parlamento

Pa Sr. Ricardo Croes e hecho cu diabierna el a huramenta como parlamentario, pa su persona ta un experiencia completamente nobo. Sinta den tribuna y sinta den parlamento, obviamente ta dos stoel completamente diferente.

Den tribuna, segun Sr. Croes, bo por opina, pero den parlamento bo opinion tin mas peso. E ta spera di por haci un bon trabao den parlamento y e ta premira di lo traha entre coleganan cu Aruba na pecho. Esaki ta nan deseo, cual nan a logra y e ta un dia historico, tanto pa su persona como su partido ReD Democratico y su famia, y e tin gana di pensa pa parlamento y pa Aruba en general.

No ta prome biaha cu ReD ta den parlamento, aunke cu Sr. Croes no tabata den parlamento y e biaha aki e ta sinti cu cambio ta locual a papia cla. En berdad, no ta prome biaha cu ReD ta den parlamento, pero ta prome biaha cu nan ta sinta na e banda, di gobierno, pa pone di un manera. Dus esey toch ta un logro diferente e ta e prome logro na partido ReD Democratico. E di dos logro ta pa tin un ministerio, cu nan ta forma un coalicion y esey ta otro diferencia toch den comparacion cu e prome biaha.

Sr. Croes ta di opinion cu Aruba ta cla pa un cambio y esey sigur a hunga un rol den e eleccion aki. E tabata e di tres votegetter mas grandi di Aruba, un politico controversial pero el a hura cu e lo haci un trabao cabal den parlamento.

RETO MAS GRANDI PA E GOBIERNO NOBO

E gobierno aki ta bay tin hopi reto. Un di nan cu e aña aki ta un buraco di 200 miyon florin nobo, cu a haya sa di dje den e reunionnan cu informador. E reto financiero ta algo cu sigur sigur e gobierno aki ta bay confronta e aña cu ta bin. Pero no ta kita cu tin retonan cu ta bay tin ariba tereno di Medio Ambiente. No ta Aruba so, pero ta full e region aki ta sufri di dje y mester tene na cuenta.

Tampoco por laga afo criminalidad. E aña aki tabata tin mas di 60 atraco ariba e isla aki como tambe problemanan social sigur sigur ta causa primordial di e esaki. E lo desea di pensa, ya cu ainda ta hincando un programa den otro, cu tin tur e visionnan aki den dje. Tur tres partido a duna nan input den e programa aki pa nan por tin un programa cu ta refleha campaña di tur tres partido y tur tres partido tin Aruba na pecho.

Ta prome biaha cu tin un gobierno di coalicion despues di 16 aña di gobierno absoluto, como tal Sr. Ricardo Croes, como lider di partido ReD Democratico ta look forward di haci un bon trabao pa su pais.