Riba peticion di Minister Chris Romero: Santa Rosa lo sigui otorga permiso temporal pa piscamento na un forma digital

Mirando e demanda grandi cu tin pa piscamento den e ultimo simannan y riba peticion di diferente piscado cu no a logra registra na Santa Rosa/DLVV, Minister Chris Romero a opta pa habri e registracion bek pero den un forma digital. Di e manera aki ta tuma tur medida actual di distanciamento social pa preveni cu e COVID-19 lo sigui plama.

Cuminsando for di diahuebs dia 23 di April, e piscadornan cu no a logra registra prome lo tin e oportunidad pa haci esaki den un forma digital. E e-mail pa registra ta registro@santarosa.aw y lo mester manda e siguiente informacionnan;

• Nomber, adress y number di telefon di e propietario di e boto si esaki ta diferente cu e Capitan.

• Copia di ID valido di e Capitan y copia di su kleinvaarbewijs.

• Copia di ID valido di dos tripulante mas.

• Si e doño di e boto no ta forma parti di e crew, mester un carta di e propietario autorisando e Capitan y e crew pa hasi uzo di su boto.

• Registracion di boto di Directie Scheepvaart y Copia di documento di e keuring di e boto.

• E registracion aki ta conta solamente pa un (1) carta pa boto.

Piscadonan di baranca

Pa Piscado di baranca mester manda basicamente mesun informacion, excluyendo registracion di boto. Pero ta importante pa indica den e e-mail un maximo di tres localidad caminda e dos persona ariba e carta lo bo bay pisca na baranca.

Ta haci un apelacion na tur esnan cu no a registra ainda y/of ta desea di registra, pa por fabor manda nan peticion via registro@santarosa.aw pa asina Santa Rosa/DLVV por procesa e registracion sin problema. Tene cuenta cu mester manda tur informacion menciona ariba pa por ricibi e carta di permiso temporal. Pa esnan cu a manda nan documentonan caba via mail, ta haci un apelacion pa manda esakinan di nobo.

Si por tin cualkier pregunta of ta desea mas informacion, por fabor tuma contacto cu Randy Maduro of Ludwig Rasmijn na 5858102.

