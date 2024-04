For di departamento di asuntonan economico, comercio y industria ta informa cu 1 di mei 2024 relaciona cu dia di Obrero no ta permiti pa un tienda ta habri pa publico, esaki no ta conta pa pompstations, botica, ni pa sector horeca y tiendanan cu ta situa den un hotel cu tin hotelverguning. Lo eherce control riba cumplimento di e maneho di orario.