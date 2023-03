En conexion cu Dia di Himno y Bandera, diasabra 18 di maart lo no tin sorteo di merdia y anochi di Lotto, E Loteria di Aruba. Sorteo di Lotto 5 lo hunga riba diadomingo 19 di maart pa 2or di merdia y bo tin e chens di gana e jackpot di 575 mil florin! Ta corda hungadornan pa cumpra nan Lotto trempan, pa evita cu ta keda for di e sorteo y como tal, keda for di e chens di cambia nan bida cu Lotto, E Loteria di Aruba.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: bit.ly/3oIz5K9 pa por registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.