Riba 700 persona a registra pa huurgrond

Sr Haime Croes director di DIP a comenta riba peticionnan di huurgrond esaki a cuminsa na momento den e shelter in place. Abase di e registracion cu a bay basta hende mes, e registracion a termina fin di mei pero a pone dos luna mas na hendenan cu no por usa email nan por presenta na DIP y por yudanan cu e parti di registracion. E parti di huurgrond pa añas no a worry cu esaki y tin diferente tipo di hende cu por haci uso di esakinan sea, agricultor y mucho mas cos, e ta bayendo hopi bon Sr Haime Croes a menciona. Tur hende ta haciendo uso di e oportunidad aki y e inscripcion via mail ta hopi grandi riba 600 pa 700 hende, y e idea ta ora cu termina cu e registracion lo tin tur cos registra y pasa cada un y tin hopi hende pa añas ta planta y esnan cu ta planta ta pidi pa verleng y lo yuda esaki mas lihe y mes un tempo bo tin un grupo cu tin tereno y lo controla si nan ta cumpli cu esaki manera mester ta ya hendenan por dal bay cu e aspecto di huurgrond. Esnan cu a registra caba prome cu fin di Mei ya ta analisando esaki.

E hendenan cu por haya esaki lo evalua tin hende ta hacie pa negoshi, y esnan cu ta hacie pa añas pero abase di ora awa ta yobe y no ta husto pa kitanan y lo verleng esaki, pero e grupo grupo nobo cu kier hacie esei ta bezig cu verkavelplan chikito pa dunanan di biaha y cuminsa.

