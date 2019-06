Riba 30 persona indocumenta perdi riba lama entre Venezuela y Curacao

Internacional Venezuela: For di noticianan di Venezuela e informe ta drentando cu diamars mainta a raporta 32 persona perdi. Segun famianan for di Vela di Coro un embarcacion cu indocumentanan a sali for di piritu diabierna destinacion Curacao pa drenta den oranan di anochi pa marduga. Parce e tripulantenan mester a comunica cu famia diasabra wak si nan a yega bon pero mirando cu esaki no a pasa a inicia e buskeda diadomingo.

Dialuna durante dia un barco di carga den awanan di Curacao parti pariba a topa cu un cura sin bida ta drief y a bati alarma na autoridad unda kustwacht a sali cu un team pa busca e curpa sin bida. Te na e momentonan aki ta un curpa so a haya.

Diamars autoridad a cuminsa cu un investigacion, for di Curacao tambe a compronde cu lo bay start un buskeda entre lama di Curacao, Venezuela pa Aruba wak si curpanan por ta drief.

Varios botonan di Venezuela a cuminsa rondea den e area di Punta Aguide y Curacao. Famianan di esnan cu a disparece ta pidi ehecutivonan pa cuminsa cu accion di buskeda paso nan ta teme pa bida di nan ser keri

