Riangela Flanegin ser incorpora den seleccion di Hulanda

Despues cu Riangela Flanegin durante aña 2017 a hunga un campeonato na Hulanda pa Hoofddorp Pioniers tur wowo di staff tecnico di KNBSB pa cu seleccion femenino a cay riba Riangela pa su talentonan. Siman pasa e Bondscoach Juni Francisca oficialmente a anuncia e seleccion cu lo ta hungando 3 wega dia 30 di April, 1 y 2 di Mei contra USSSA Pride den European Pro Series. Seleccion Hulandes “Team Kingdom of Netherlands” ta den pleno preparacion pa World Championship cual lo ta un clasificatorio cu lo ta tumando luga den luna di Augustus na Japon. Durante e World Championship aki algun pais lo clasifica di inmediato pa Weganan Olimpico 2020 cual tambe lo tuma luga na Tokyo, Japon mientras algun pais den 2019 tin un second chance pa drenta e miho 6 nan di mundo cu lo clasifica finalmente den un otro clasificatorio den nan region pa cu Weganan Olimpico 2020. USSSA Pride ta e miho team profesional actualmente di NPF cual ta e National Pro Fastpitch y pues e Liga Profesional na USA. E weganan cu lo bay tuma luga e siman aki den e European Pro Series ta pa stimula y engrandece e popularidad di softball den full Europa en bista di Weganan Olimpico 2024 cu lo bay ta na Paris, Francia. E European Pro Series a wordo stimula y sosteni pa WBSC ( World Baseball and Softball Confederation) y United States Specialty Sport Association (USSSA) kendenan a crea e idea aki. USSSA Pride profesional team lo keda durante luna di April y Mei den Europa y lo ta enfrentando entre otro seleccion di Hulanda 3 biaha, Tsjechie y Italia. Esaki sigur ta e miho manera pa prepara hungando contra oponentenan mas fuerte cu bo y lo ta un gran experiencia. Riangela Flanegin pa hopi aña a hunga softball den Aruba Bank Lady Tigers aki na Aruba y tin multiple titulonan como campeon pero tambe multiple titulonan individual como champion batter y champion homerun. Alaves Riangela a hunga cu Selecion di Aruba entre otro 2013 na Bahamas y tin medaya di oro den campeonato di ECASC, campeonatonan di CONSURSA y clasificatorionan Centro Americano y del Caribe y tambe Pan Americano. Dia 16 di April Aruba Softball Bond a ricibi un carta oficial di e Technische Directeur di KNBSB Tjerk Smeets kende a solicita oficialmente pa un aprobacion di Aruba Softball Bond di acuerdo cu reglamento internacional pa asina por hasi un solicitud oficial na WBSC pa traspasa Riangela Angela pa Team Kingdom of Netherlands unda Riangela Flanegin oficialmente por representa Hulanda entreotro den luna di Augustus 2018 na Japon durante World Championship. Mas cu claro Endy Croes presidente di ASB hunto cu directiva a duna un aprobacion mesora. “ Aruba Softball Federation will approve and autorise the transfer of Riangela Flanegin to the Dutch Selection. It is e dream of any athlete to reach the top and play in the biggest tournament around the world.” Entre otro tabata parti di e carta cu a wordo manda pa Hulanda y WBSC. Aruba Softball Bond ta orguyoso di su atleta y sigur kier felicita publicamente tanto Riangela pero tambe su tata y mama Richard “Nunn” y Sheila Flanegin. Henter famia di Riangela y pueblo di Aruba ta orguyoso di Bo. No por keda sin duna merito na tur su coachnan kendenan a dedica hopi tempo pa prepare y tambe Eldrick Dijkhoff cu tabata un di e promer atletanan cu a habri e caminda hungando pa Hulanda y Hoofdorp Pioniers. Den un articulo na Hulanda a sali cu ta prome hungado femenino den historia di Hoofdorp Pioniers cu ta logra drenta seleccion di Hulanda. Pues e organisacion di Pioniers tambe ta orguyoso. Pabien Riangela y keda traha duro. No 100 pero 200% pa bo soño bira realidad y alaves representando Hulanda riba e miho nivel cu bo por pero nos ta sigur cu e nomber di Aruba semper lo ta den bo curason. Exito!!!!

Comments

comments